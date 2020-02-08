Более 30 тыс. заявок подали на участие в конкурсе "Лидеры России" в СЗФО

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 февраля. /ТАСС/. Региональный полуфинал конкурса "Лидеры России" для участников из Северо-Западного федерального округа (СЗФО) открылся в субботу в Петербурге, всего на участие в нем подали заявки более 30 тыс. человек, сообщил полномочный представитель президента РФ в СЗФО Александр Гуцан.

"Было подано 30 тыс. заявок со всех регионов СЗФО. После проведения отборочного этапа сюда приглашены 331 человек. То есть конкурс был более 90 человек на одно место. Сегодня наша страна как никогда нуждается в образованных, компетентных, инициативных специалистах, способных принимать управленческие решения и брать на себя ответственность. Смена управленческих поколений, механизмом которой выступает конкурс "Лидеры России", уже идет и будет разворачиваться все шире. Самые успешные из вас обязательно станут участниками этого процесса", - сказал он на открытии конкурса.

По словам генерального директора АНО "Россия - страна возможностей", руководителя конкурса "Лидеры России" Алексея Комиссарова, состав конкурсантов очень разнообразный: помимо участников из России в полуфинал в СЗФО вышли Ивона Павлак из Польши, Александр Стариков из Латвии и гражданин Белоруссии Дмитрий Ревзин.

Как отметил председатель Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека, член наблюдательного совета конкурса "Лидеры России" Валерий Фадеев, конкурс уже успел показать свою эффективность. "Есть уже конкретные результаты, участники конкурса становятся губернаторами, занимают посты заместителей министров. Для нас, набсовета, для меня лично очень важно, чтобы выявленные лидеры, первоклассные управленцы продолжали работать [в регионах], развивали отстающие регионы", - считает он.

Основные дни полуфинала - 8 и 9 февраля. Конкурсанты за два дня должны продемонстрировать свои лидерские качества и побороться в очных оценочных мероприятиях за выход в суперфинал. В программе запланированы мастер-классы и различные аналитические деловые игры. Вечером 9 февраля будут подведены итоги и определены финалисты от СЗФО, которых пригласят в Сочи на суперфинал конкурса "Лидеры России".

Конкурс "Лидеры России" является флагманским проектом платформы "Россия - страна возможностей". Она была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента РФ. Платформа объединяет различные образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. В мае 2018 года для развития платформы была создана автономная некоммерческая организация (АНО), носящая такое же название. Наблюдательный совет АНО возглавляет президент России Владимир Путин.