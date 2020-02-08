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Минздрав полностью переведет на целевой прием 48 программ ординатуры

В ведомстве указали, что работа по обеспечению целевого приема по направлениям "Лечебное дело" и "Педиатрия" уже выполнена

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Минздрав РФ планирует перевести на стопроцентный целевой прием 48 программ по дефицитным медицинским специальностям в ординатуре. Об этом сообщила замминистра здравоохранения Татьяна Семенова на заседании общего собрания ассоциации "Совет ректоров медицинских и фармацевтических высших учебных заведений".

В послании к Федеральному собранию президент Владимир Путин поручил обеспечить целевой прием в медицинские вузы по специальности "Лечебное дело" - 70%, "Педиатрия" - 75% от общих цифр приема, а по программам ординатуры в дефицитных специальностях до 100%.

"48 программ ординатуры, если не будет никаких корректировок, попадут в программы, которые будут со стопроцентной квотой целевого приема", - сказала Семенова. Она отметила, что работу по обеспечению целевого приема по направлениям "Лечебное дело" и "Педиатрия" Минздрав выполнил, сведения о потребности направлены в Министерство просвещения.

Семенова также сказала, что "сегодня на рассмотрении в Госдуме находится федеральный закон, предусматривающий дополнительную ответственность руководителей образовательных организаций, когда они являются заказчиком сами у себя целевых студентов-ординаторов в рамках квоты целевого приема". Финансовая ответственность руководителей медвузов будет усилена после принятия этого законопроекта, отметила замминистра. "В Думе он стоит на март 2020 года", - сказал она.

Добавления в программу

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко отметил важность безопасности оказания медицинской помощи и попросил ректоров профильных высших учебных заведений включить эти вопросы в программу обучения медвузов.

"Безопасность медицинской помощи является ключевым на сегодняшний день звеном, в том числе для снижения смертности. Я прошу в программы обучения обязательно включить вопросы безопасности медицинской помощи, качества медицинской помощи, безопасное обращение с лекарственными препаратами и медицинскими изделиями", - сказал он на заседании.

Министр отметил, что из-за неправильных действий, в частности, неверного использования местного анестетика лидокаина в год в России умирает более 25 человек. "За последние пять лет [из-за неверного применения лидокаина] мы потеряли около 80 человек. Каждый год при неправильном использовании каталок медицинских на скорой помощи гибнет минимум один-два человека", - пояснил он.

Мурашко добавил, что тяжелые осложнения от неправильных действий медработников ежегодно получают около 70 тыс. человек. "Видно, насколько персонал безграмотно действует в критических ситуациях, не понимают, что делать, где у него [персонала] находятся медикаменты", - сказал он.

Теги
Мурашко, Михаил АльбертовичРоссия
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