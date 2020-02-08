В Татарстане простились с депутатом Госдумы Айратом Хайруллиным

КАЗАНЬ, 8 февраля. /ТАСС/. Сотни людей пришли в субботу в Татарскую государственную филармонию им. Габдуллы Тукая, чтобы проститься с депутатом от "Единой России", заместителем председателя комитета Госдумы по аграрным вопросам Айратом Хайруллиным, погибшем при крушении вертолета на территории Татарстана, передает корреспондент ТАСС.

"Ушел из жизни авторитетный, инициативный руководитель, организатор производства, трудолюбивый и светлый человек, активный общественный деятель, внесший значительный вклад в социально-экономическое развитие родного Татарстана и в целом Российской Федерации. Это был активный, энергичный, целеустремленный, позитивный человек, [он] умел глубоко погружаться в проблемы, доходить до сути, принимать самые верные решения. Наверное, это стало залогом его успеха - и в бизнесе, и в политике", - сказал председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин на церемонии прощания.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Плотников назвал Хайруллина профессионалом, знающим сельское хозяйство, создавшим одно из уникальных предприятий в России. Все свои умения он воплощал в законотворческую деятельность, отметил Плотников. "Разрешите мне передать искренние соболезнования от председателя Государственной Думы Вячеслава Викторовича Володина, который с уважением всегда относился к тому, что делает Айрат Назипович. Яркий человек, талантливый, очень добрый, он всегда умел делать шаги на встречу. [Заместитель председателя Госдумы, руководитель фракции "Единая Россия"] Алексей Иванович Неверов просил передать слова соболезнования всем жителям республики и, конечно, родным и близким", - сказал он.

Проститься с депутатом также пришел президент Татарстана Рустам Минниханов. От руководства Министерства сельского хозяйства РФ соболезнования передал первый замминистра сельского хозяйства Джамбулат Хатуов.

Айрат Хайруллин будет похоронен рядом со своей матерью на татарском кладбище в поселке Мирный.

По информации Приволжского следственного управления на транспорте СК РФ, разбившийся вертолет, в котором находился депутат, был обнаружен вечером 7 февраля вблизи населенного пункта Лаишево в Татарстане. На борту находились три человека, двое выживших с серьезными травмами направлены в больницу. Хайруллин погиб на месте ЧП, ему было 49 лет.

Об Айрате Хайруллине

Хайруллин родился 1 августа 1970 года в Казани в семье преподавателей. В 1991 году окончил экономический факультет Казанского сельскохозяйственного института им. М. Горького (ныне - Казанский государственный аграрный университет) по специальности "экономика и организация сельского хозяйства". Имел степень доктора экономических наук.

В студенческие годы вместе с братом Илшатом начал заниматься предпринимательской деятельностью, основав торговое предприятие "Эдельвейс" (ныне - ООО "Эдельвейс групп", владеет сетью из более 60 супермаркетов в Казани). Был основателем, совладельцем 16 заводов, 160 предприятий, в том числе ООО "Алькеевские молочные технологии", ООО "Сельхозтехника", ООО "Хлебодар". В 2000-х гг. продал часть своих активов. В частности, пивоваренная компания "Красный Восток" перешла под контроль турецкого холдинга "Анадолу эфес" (Anadolu Efes), молочный завод "Эдельвейс-М" - российской компании "Юнимилк" (ныне в составе группы компаний "Данон").

С 2003 года четыре созыва подряд избирался депутатом в Госдуму.

В 2003 году основал благотворительный фонд, который оказывает помощь детям-сиротам, пенсионерам и инвалидам. С 2008 года занимал пост президента Национального союза производителей молока (Союзмолоко). Был женат, у него остались два сына и дочь.