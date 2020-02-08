Самолет МЧС России вылетел в Китай с гуманитарной помощью

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Самолет Ил-76 МЧС РФ вылетел с партией гуманитарной помощи в Китай, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства.

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"Самолет вылетел из международного аэропорта Жуковский в 13:33 мск. Он совершит гуманитарный рейс в Китайскую Народную Республику. На его борту медицинские препараты, средства индивидуальной защиты. Всего 183 кубометра груза", - сказали в МЧС РФ.

Формирование гуманитарного груза из Московской, Тверской и Воронежской областей началось 6 февраля. Помощь Китаю оказывается по поручениям президента Владимира Путина и правительства России.

Как пояснил ранее министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, Россия направит в Китай в качестве гуманитарной помощи 2 млн медицинских масок. Общий вес грузов составит 23 тонны.

Ряд государств, в том числе Россия, эвакуировали из провинции Хубэй своих граждан. 5 февраля в Тюменскую область было доставлено 144 человека - россияне, а также граждане Армении, Белоруссии, Казахстана и Украины.