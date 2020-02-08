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Зеленский рассмешил Папу Римского

Кроме того, понтифик отдельно поприветствовал супругу украинского президента Елену Зеленскую
Президент Украины Владимир Зеленский и Папа Римский Франциск
© Папский пресс-пул

ВАТИКАН, 8 февраля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский рассмешил Папу Римского Франциска в субботу на встрече в Ватикане. На кадрах видео, попавших в распоряжении ТАСС от официального папского пресс-пула видно, что общение, состоявшееся по традиции в Апостольской библиотеке, прошло в дружественной атмосфере.

Во время обмена подарками Зеленскому, в прошлом популярному комику, удалось рассмешить Франциска. Переводил беседу монах-францисканец.

Среди подарков Зеленский преподнес понтифику архивный документ из Национального музея Львова имени Андрея Шептицкого (грекокатолический митрополит в начале прошлого века - прим. ТАСС). Как полагают наблюдатели, в ходе частной беседы затрагивалась тема грекокатолической церкви и церковных дел на Украине на фоне гражданского конфликта в Донбассе. Глава Украинской грекокатолической церкви, верховный архиепископ Киево-Галицкий Святослав (Шевчук) положительно оценил факт встречи Зеленского и Франциска.

В завершении аудиенции Папа Франциск отдельно поприветствовал супругу украинского президента Елену Зеленскую.

Теги
Франциск (Папа Римский)УкраинаИталияЗеленский, Владимир Александрович
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