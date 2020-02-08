Мурашко считает, что российские медики не умеют общаться с пациентами

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко отметил, что одной из причиной жалоб в российской системе здравоохранения является то, что медработники не умеют общаться с пациентами.

"Человек, приходящий в практическое здравоохранение, абсолютно не способен к эмпатии, коммуникации и так далее <...> В том числе это рождает жалобы", - сказал он на заседании общего собрания ассоциации "Совет ректоров медицинских и фармацевтических высших учебных заведений".

Сегодня в первую очередь внимание уделяется классическим профессиональным навыкам, которые формируют врача, а "мягкие навыки", которые в том числе включают коммуникацию, уходят на второй план, отметил Мурашко.

Министр также добавил, что в стране существует проблема с поиском грамотного руководителя в системе здравоохранения. "Сегодня проблема найти главного врача, проблема найти грамотного руководителя органов исполнительной власти в субъектах РФ. Они [часто] меняются <...> причем некоторые приходящие абсолютно не становятся лучше предыдущего", - добавил он.