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Китайская вирусная пневмония

Большинство провинций Китая из-за пневмонии отложили начало учебы на конец февраля

Это относится к детским садам, школам и вузам

ПЕКИН, 8 февраля. /ТАСС/. Большая часть провинций Китая отложили из-за вспышки нового коронавируса начало весеннего семестра на конец февраля. Как сообщило в субботу Центральное телевидение Китая, некоторые регионы продлили каникулы до начала марта.

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Как отмечает телеканал, Шанхай, восточные провинции Чжэцзян, Цзянсу и Аньхой, а также южная провинция Гуандун и город центрального подчинения Чунцин на юго-западе КНР приняли решение отложить начало учебы до конца февраля. Это относится к детским садам, школам, а также высшим учебным заведениям.

Северо-восточная провинция Ляонин, юго-западные Юньнань и Сычуань, восточная Цзянси и центральная провинция Хэнань начнут новый семестр не ранее 17 февраля. Как ожидается, учеба в автономном районе Внутренняя Монголия на севере страны, а также в северо-западных провинциях Ганьсу и Цинхай, северо-восточной Хэйлунцзян и Тибетском автономном районе (ТАР, юго-запад страны) начнется в начале марта.

Центральная провинция Хубэй, наиболее пострадавшая от вспышки коронавируса, а также северо-восточная провинция Цзилинь, северные муниципалитет Тяньцзинь, Нинся-Хуэйский автономный район, провинции Шаньси и Хэбэй, Пекин, а также провинция Шэньси и Синьцзян-Уйгурский автономный район на северо-западе и ряд других провинций также обнародовали заявления о переносе начала семестра, однако не указали точной даты возобновления учебы. В некоторых регионах, например, восточной провинции Шаньдун, центральной Хунань и Гуанси-Чжуанском автономном районе на юге КНР, занятия в дошкольных образовательных учреждениях, средней и старшей школе начнутся 17 февраля, а в вузах - 24 февраля.

27 января Министерство образования КНР обнародовало сообщение с призывом отложить начало весеннего семестра в целях содействия борьбе с коронавирусом, а также обеспечения безопасности и здоровья преподавателей и учащихся. Как передает Центральное телевидение Китая, до указанных дат учебные заведения провинций не имеют права начинать семестр, проводить мероприятия, давать разрешение ученикам на возвращение в кампус учебных заведений.

 

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КитайКитайская вирусная пневмония
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