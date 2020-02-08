Роспотребнадзор выявил нарушения при сборе анамнеза в медорганизациях восьми субъектов

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МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Роспотребнадзор проверил более 6 тыс. медицинских организаций, где медработники собирали эпидемиологический анамнез у обратившихся граждан. Нарушения проведения опроса пациентов были выявлены на территории восьми субъектов РФ, сообщила в субботу пресс-служба Роспотребнадзора.

"Территориальными органами Роспотребнадзора выборочно проведена оценка 6 тыс. 136 медицинских организаций, куда могут обращаться больные с симптоматикой респираторных инфекций, не исключающей коронавирусную инфекцию, на предмет сбора медицинскими работниками эпидемиологического анамнеза", - говорится в сообщении.

Наибольшая доля медицинских организаций, где выявлены такие нарушения, отмечена в восьми субъектах РФ: в Иркутской области (31,3%), Приморском крае (32,4%), Ленинградской области (36,4%), Свердловской области (41,2%), Курской области (44,4%), Республике Дагестан (45,5%), Еврейской автономной области (50%) и Республике Адыгея (56,9%).