Во Франции восстановили братскую могилу советских военнопленных

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Мемориал советским военнопленным, погибшим в годы войны в оккупации, открылся в субботу после реставрации в городе Фукьер-ле-Ланс (департамент Па-де-Кале, Франция). Он воздвигнут на месте братской могилы, где захоронены останки семи человек, работавших там на угольных шахтах и погибших в конце 1942 года - начале 1943 года.

Член президиума Российского исторического общества, исполнительный директор фонда "История Отечества" Константин Могилевский, который принял участие в открытии обновленного мемориала, дал высокую оценку усилиям французских властей по увековечению памяти павших советских воинов.

"Это пример того, как себя ведут приличные люди по отношению к тем, кто боролся и погибал за свободу, воюя бок о бок с предками тех, кто сегодня здесь живет. Одно из захоронений местная мэрия привела в порядок сама, несмотря на то, [что] наши соотечественники предлагали помощь. Они отказались и подчеркнули, что для них это - дело чести и сами занялись приведением в порядок наших захоронений, - сказал Могилевский в телефонном разговоре с корреспондентом ТАСС. - Мы видим сегодня совсем молодых людей, целые семьи, которые отдают дань памяти нашим соотечественникам и расцениваем это как проявление тесных и дружеских связей между нашими странами".

Он подчеркнул, что французы уделяют большое внимание сохранению памяти о советских солдатах и военнопленных. "Мы побывали и на других захоронениях, убедились, как бережно на протяжении десятилетий французы относятся к памяти наших соотечественников, которые отдали жизни за Победу, за свою Родину и за свободную Францию. Здесь постоянно ведутся работы по реконструкции и уходу за захоронениями наших солдат. Речь идет о тысячах, десятках тысяч наших сограждан, которые не просто содержались здесь в плену, но и активно участвовали борьбе с нацизмом", - отметил Могилевский.

В церемонии открытия приняли участие представители посольства Российской Федерации во Франции, Россотрудничества, ветеранских организаций, Общества дружбы, местных органов власти.

О мемориале

После завершения Второй мировой войны захоронение советских военнопленных было обнаружено благодаря сведениям от работника больницы Сант-Барб Альфреда Дюбюисона. Могила была обустроена отделением Украинского народного фронта - просоветской организацией, созданной Французской коммунистической партией. УНФ прекратил существование в 1947 году после переезда большинства ее активистов в СССР. В итоге, могила, не имевшая статуса воинского захоронения, из-за отсутствия поддерживающих работ стала стремительно разрушаться.

На могиле установлены семь мемориальных досок. В ходе реставрации на памятнике были добавлены текст на русском языке и даты жизни погибших. Символ "Серп и молот" сохранен в том виде, в каком он присутствовал на предыдущем памятнике.

Департамент Па-де-Кале, в прошлом основной угледобывающий район Франции, во время войны входил в так называемую красную зону, где был установлен специальный режим для населения. Уже в 1941 году там стали появляться советские военнопленные, а в 1942 году и гражданские лица, угнанные на работу на оккупированные нацистами территории в основном с Украины. В районе города Ланс в 1943 году находилось пять лагерей советских военнопленных и четыре лагеря советских гражданских лиц.

Из-за угрозы высадки союзников германское командование в 1944 году приняло решение эвакуировать лагеря советских пленных в Бельгию. В связи с этим был организован массовый побег сразу из нескольких лагерей. По отчету Центрального комитета советских военнопленных (создан в 1943 году французским руководством Сопротивления совместно с советскими подпольщиками), 1 июня 1944 года одновременно бежали из лагерей Валансьен 170 человек, Либеркур - 45, Бомон - 85, Ланс - 60. Всего сообщалось о вливании в состав партизанских отрядов 1500 человек, в том числе из числа бежавших ранее.

После окончания боевых действий комитет отчитался о результатах боевых действий на севере Франции: уничтожено 400 немецких солдат и офицеров, взяты в плен 229, пущено под откос 19 эшелонов с военными грузами, повреждено 11 паровозов, уничтожено 10 автомобилей с боеприпасами и вооружением, взорвано два крупных моста. А всего в зоне действия ЦК было уничтожено 3500 гитлеровцев и пущено под откос 65 воинских эшелонов.