Более 30 россиян вернулись через пункт пропуска в Приамурье из Китая

ТАСС, 8 февраля. Власти вновь открыли в субботу трансграничный пассажирский коридор между Амурской областью и Китаем, по нему в Россию вернулись 34 гражданина РФ, сообщила пресс-служба правительства Амурской области.

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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин 30 января подписал распоряжение о закрытии российской границы на Дальнем Востоке в качестве меры по нераспространению коронавируса нового типа. С 31 января временно ограничено движение на пунктах пропуска. Власти приграничных регионов России организуют временные коридоры для российских и китайских граждан, которым необходимо вернуться домой.

"По официальным данным, в Россию по временному транспортному коридору, организованному через пункты пропуска Благовещенск - Хэйхэ, 8 февраля вернулись 34 гражданина РФ, граждане КНР в Россию не прибыли. По результатам двойного тепловизионного контроля и медицинского осмотра лиц с признаками инфекционных заболеваний не выявлено", - говорится в сообщении.

По аналогичному коридору через пункт пропуска в Благовещенске из России в Китай смогли выехать 23 гражданина КНР. Кроме того, в Амурскую область въехали 25 автомобилей, в 13 из них была скоропортящаяся продукция. Специалисты осмотрели 25 водителей-россиян, все они здоровы.

Транспортный коридор 8 февраля стал пятым по счету между Благовещенском и Хэйхэ, ранее с 28 января по нему в Россию прибыли уже более 500 россиян.