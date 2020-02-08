{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Китайская вирусная пневмония

Более 30 россиян вернулись через пункт пропуска в Приамурье из Китая

Ни у кого из прибывших не выявили признаки инфекционного заболевания

ТАСС, 8 февраля. Власти вновь открыли в субботу трансграничный пассажирский коридор между Амурской областью и Китаем, по нему в Россию вернулись 34 гражданина РФ, сообщила пресс-служба правительства Амурской области.

На эту тему
Пневмония в Китае. Что известно о новом вирусе и насколько он опасен?

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин 30 января подписал распоряжение о закрытии российской границы на Дальнем Востоке в качестве меры по нераспространению коронавируса нового типа. С 31 января временно ограничено движение на пунктах пропуска. Власти приграничных регионов России организуют временные коридоры для российских и китайских граждан, которым необходимо вернуться домой.

"По официальным данным, в Россию по временному транспортному коридору, организованному через пункты пропуска Благовещенск - Хэйхэ, 8 февраля вернулись 34 гражданина РФ, граждане КНР в Россию не прибыли. По результатам двойного тепловизионного контроля и медицинского осмотра лиц с признаками инфекционных заболеваний не выявлено", - говорится в сообщении.

По аналогичному коридору через пункт пропуска в Благовещенске из России в Китай смогли выехать 23 гражданина КНР. Кроме того, в Амурскую область въехали 25 автомобилей, в 13 из них была скоропортящаяся продукция. Специалисты осмотрели 25 водителей-россиян, все они здоровы.

Транспортный коридор 8 февраля стал пятым по счету между Благовещенском и Хэйхэ, ранее с 28 января по нему в Россию прибыли уже более 500 россиян.

 

Теги
РоссияКитайАмурская областьКитайская вирусная пневмония
Реклама на ТАСС
Ведущие российские ученые подготовили научную викторину для учащихся младших классов
Организаторы мероприятия ожидают, что в этом году в работе "Открытой лабораторной" примут участие более 25-30 тыс. любителей науки
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС