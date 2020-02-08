Ведущие российские ученые подготовили научную викторину для учащихся младших классов

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/ Научно-популярная акция "Открытая лабораторная" впервые включает в себя вопросы от ведущих российских ученых, а также проходит в специальном формате для детей младшего школьного возраста, сообщили в субботу организаторы акции на пресс-брифинге, проходившем на химическом факультете Московского государственного университета (МГУ) им. М. В. Ломоносова.

"Наша акция давно стала семейным мероприятием - на "Открытую лабораторную" постоянно приходят семьями, в том числе и с детьми 7-12 лет. Поэтому мы приняли решение начать проводить в этом году, а также впоследствии, специальную детскую лабораторную. Мы давно дискутировали, с какого возраста можно проводить подобные акции, и сейчас пришли к консенсусу", - сказал основатель акции и учредитель АНО "Лаборатория просветительских проектов" Роман Авдеев.

В этом году "Открытая лабораторная" начала свою работу 8 февраля, в День российской науки. Как отметили организаторы акции, ее участников ожидало две новации - специальная викторина и образовательно-развлекательная программа для детей, а также "именные" вопросы, составленные ведущими учеными России. В их число вошли известный эволюционист и лауреат премии "Просветитель" Александр Марков, биоинформатик Михаил Гельфанд, астрофизик Сергей Попов и многие другие ученые.

Ранее в викторинах "Открытой лабораторной" могли официально принимать участие дети, которым исполнилось 12 или более лет. В этом году возрастная аудитория акции расширяется - она разделилась на викторину для детей в возрасте от семи лет и на "взрослую" часть акции для всех, чей возраст превышает 13 лет. Как ожидают организаторы лабораторной, в этом году в ее работе примут участие свыше 25-30 тысяч любителей науки всех возрастов, которые придут на площадки, где проводится "Открытая лабораторная", а также около 90 тысяч пользователей сети.

"На те акции, которые проводил я в прошлые годы, часто приходили младшеклассники с бабушками. Вопросы и объяснения в наших викторинах были рассчитаны на тот уровень, которым обычно обладают 12-13-летние школьники. Из-за этого мне приходилось рассказывать про совсем другие вещи, и поэтому создание специальной викторины для маленьких детей стало исключительно позитивным шагом для нас", - добавил заведующий лабораториями в ФИАН РАН и МФТИ, а также один из "завлабов" и авторов вопросов Юрий Ковалев.

Другой важной новацией, по его словам, стало то, что теперь в составлении викторины принимают участие ведущие российские ученые. Он отметил, что его собственные вопросы уже удивили других ученых-составителей викторины, и он надеется, что они вызовут столь же большой интерес и удивление среди участников акции.

Наука для всех

Научно-просветительский проект "Лаборатория просветительских проектов" каждый год проводит викторины и конкурсы в рамках акции "Открытая лабораторная", в работе которой принимают участие тысячи любителей науки и десятки ведущих ученых и просветителей России. В начале прошлого года эта акция стала лауреатом премии "За верность науке" в номинации "Прорыв года".

Кроме того, она стала одним из первых российских событий объявленного в 2019 году Международного года периодической таблицы химических элементов и впервые прошла в 30 странах на русском и английском языках. За прошлый год в акциях международной "Открытой лабораторной" приняли участие свыше 100 тыс. любителей науки из самых разных уголков мира.

Акция проходит при поддержке Фонда инфраструктурных и образовательных программ (ФИОП) группы "Роснано", благотворительного фонда "Искусство, наука и спорт", компании Biocad и многих других партнеров.