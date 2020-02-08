Мишустин выразил соболезнования в связи с гибелью депутата Хайруллина

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин выразил соболезнования в связи со смертью депутата Государственной думы Айрата Хайруллина, погибшего при крушении вертолета в Татарстане, сообщается на сайте правительства.

"Айрат Назипович прожил яркую и достойную жизнь, сумел добиться значительных успехов в бизнесе, многое сделал для развития молочной отрасли. Его высочайший профессионализм, глубокие знания, управленческий опыт были востребованы и в Госсовете Республики Татарстан, и в Государственной думе", - говорится в телеграмме.

Прощание с Хайруллиным прошло в субботу в Татарской государственной филармонии в Казани.

По информации Приволжского следственного управления на транспорте СК РФ, вертолет был обнаружен 7 февраля в 17:30 мск вблизи населенного пункта Лаишево в Татарстане. В результате удара о землю он получил значительные повреждения. На борту находились три человека, двое выживших с серьезными травмами направлены в больницу. Хайруллин погиб на месте ЧП.