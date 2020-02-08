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Китайская вирусная пневмония

США эвакуировали из Уханя более 800 человек

В Соединенных Штатах подтверждено 12 случаев заболевания пневмонией, вызванной 2019-nCoV

ВАШИНГТОН, 8 февраля. /ТАСС/. Американские власти эвакуировали более 800 граждан США и их родственников из Уханя, где зафиксирована вспышка пневмонии, вызванной вирусом 2019-nCoV. Об этом говорится в распространенном в субботу письменном заявлении главы пресс-службы Госдепартамента Морган Ортэгус.

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"Вчера [в пятницу] два самолета из Уханя с американскими гражданами, их ближайшими родственниками и теми, кто имеет разрешение на постоянное жительство в Соединенных Штатах, благополучно приземлились в США. В общей сложности [за последние дни] мы эвакуировали более 800 пассажиров из Уханя", - отметила дипломат. Она напомнила, что все пассажиры рейсов проходят специальную проверку у специалистов из федеральных центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США.

Первая группа эвакуированных из КНР американцев (около 200 человек, среди которых были дипломаты и члены их семей) была доставлена 29 января на базу ВВС Марч в штате Калифорния. ЦКПЗ объявили для прибывших 14-дневный карантин.

В США подтверждено 12 случаев заболевания пневмонией, вызванной 2019-nCoV. Случаи зафиксированы в штатах Аризона, Вашингтон, Висконсин, Иллинойс, Калифорния и Массачусетс. Соединенные Штаты ввели временный запрет на въезд на территорию страны почти для всех иностранцев, побывавших в последние дни в КНР, за исключением членов семей американских граждан, а также тех, кто имеет разрешение на постоянное жительство в США. Американские власти подтвердили в субботу, что в Ухане гражданин США умер от пневмонии, вызванной новым коронавирусом.

Теги
СШАКитайКитайская вирусная пневмония
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