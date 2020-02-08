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В Иране произошли перебои в работе интернета из-за кибератаки

Неполадки продолжались недолго - в течение часа

ТЕГЕРАН, 8 февраля. /ТАСС/. Иран был в субботу подвержен кибератаке, что стало причиной временных перебоев интернета. Об этом на своей странице в Twitter заявил представитель Организации инфраструктурных коммуникаций при Министерстве информационно-коммуникационных технологий страны Саджад Бонаби.

"Сегодня в 11:44 (11:14 мск) из-за кибератаки произошел сбой в работе, потому в течение одного часа у некоторых операторов мобильного и стационарного интернета наблюдались перебои", - сообщил он. По словам Бонаби, "на данный момент [интернет] работает в штатном режиме".

За последние годы в СМИ неоднократно появлялась информация об имевших место кибератаках против Ирана и его инфраструктуры. Самым известным случаем стал вирус Stuxnet, при помощи которого в 2010 году была осуществлена атака на иранский ядерный объект в Натанзе. Тегеран и ряд западных изданий утверждали, что за разработкой вируса стоят американские и израильские спецслужбы.

11 декабря 2019 года министр информационно-коммуникационных технологий Ирана Мохаммад Джавад Азари Джахроми заявил, что правительственная инфраструктура страны была подвергнута мощной кибератаке, которую удалось отразить.

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