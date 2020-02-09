Двоих возвращенных из Сирии детей доставили в Чечню

ГРОЗНЫЙ, 9 февраля. /ТАСС/. Двое детей, ранее доставленные из Сирии в Москву, прибыли в Чеченскую Республику, сообщила ТАСС в субботу член совета по правам человека при главе Чечни и рабочей группы по спасению российских женщин и детей из зоны конфликта на Ближнем Востоке Хеда Саратова.

"Двое чеченских детей - брат и сестра. Доставили детей в Грозный, мы их отправили домой. Жить будут с тетей, она их опекун, она ездила встречать их в Москву", - рассказала собеседница агентства. При этом она подчеркнула, что состояние детей хорошее, в Москве их осматривали врачи.

Саратова также отметила, что в Сирии еще находится около 2 тыс. детей из России и стран СНГ.