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Кризис в Сирии

Двоих возвращенных из Сирии детей доставили в Чечню

Они будут жить с тетей

ГРОЗНЫЙ, 9 февраля. /ТАСС/. Двое детей, ранее доставленные из Сирии в Москву, прибыли в Чеченскую Республику, сообщила ТАСС в субботу член совета по правам человека при главе Чечни и рабочей группы по спасению российских женщин и детей из зоны конфликта на Ближнем Востоке Хеда Саратова.

"Двое чеченских детей - брат и сестра. Доставили детей в Грозный, мы их отправили домой. Жить будут с тетей, она их опекун, она ездила встречать их в Москву", - рассказала собеседница агентства. При этом она подчеркнула, что состояние детей хорошее, в Москве их осматривали врачи.

Саратова также отметила, что в Сирии еще находится около 2 тыс. детей из России и стран СНГ.

Теги
СирияРоссияКризис в СирииЧечня
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