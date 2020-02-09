Reuters: число умерших от коронавирусной пневмонии в провинции Хубэй достигло 780

ТАСС, 9 февраля. Число умерших от пневмонии, вызванной новым коронавирусом, в китайской провинции Хубэй увеличилось на 81, до 780. Об этом в воскресенье сообщило агентство Reuters со ссылкой на местный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения.

По этим данным, число инфицированных в провинции достигло 27,1 тыс., увеличившись за сутки более чем на 2 тыс.

Китайские власти в конце декабря 2019 года зафиксировали в крупном городе Ухань вспышку вызванной вирусом 2019-nCoV пневмонии. Помимо КНР, где общее число инфицированных уже превысило 36,5 тыс., заболевание выявлено в 24 государствах, в том числе в России. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав ее как эпидемию с многочисленными очагами.