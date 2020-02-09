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Спасатели предупредили о снеге, метели и сильном ветре в трех районах Сахалина

Сила ветра достигнет 30 м/с

ТАСС, 9 февраля. Спасатели распространили экстренное предупреждение о непогоде в трех районах Сахалина. В понедельник в Южно-Курильском, Курильском и Северо-Курильском районах ожидаются снег, метель и ветер скоростью до 30 метров в секунду, сообщила в воскресенье пресс-служба ГУ МЧС России по Сахалинской области.

"Ночью и в первой половине дня 10 февраля на территории Южно-Курильского, Курильского и Северо-Курильского районов прогнозируется снег, местами сильный, усиление ветра до 25-30 метров в секунду, метель. В администрации муниципальных образований и во взаимодействующие структуры направлено экстренное предупреждение и рекомендации по реагированию", - говорится в сообщении.

В субботу региональный главк МЧС распространил предупреждение об ухудшении погоды в Северо-Курильском районе в воскресенье. По данным Сахалинского УГМС, 9 февраля на севере Курильских островов снег, метель и сильный ветер.

Кроме того, региональный главк МЧС предупреждает об опасности выхода на лед в заливе Мордвинова.

"У юго-восточного побережья Сахалина от села Лесное до мыса Свободный, в том числе в заливе Мордвинова, располагается еще смораживающийся ледяной массив. На нем имеются не затянувшиеся льдом участки, запорошенные снегом. В данном районе будут наблюдаться максимальные приливно-отливные колебания уровня моря, под влиянием которых на льду будут возникать трещины, разводья. Возможны подвижки льда, его отрыв от берега", - сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Сахалинской области.

Теги
РоссияСахалинская область
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