Все эвакуированные из КНР в Тюмень находятся в стабильном состоянии

ТЮМЕНЬ, 9 февраля. /ТАСС/. Состояние эвакуированных из китайской провинции Хубэй в Тюмень стабильное, сообщила в воскресенье журналистам директор департамента здравоохранения региона Инна Куликова.

Что известно о новом вирусе и насколько он опасен?

Пневмония в Китае. Что известно о новом вирусе и насколько он опасен?

Военные самолеты 5 февраля доставили 144 человека, среди которых россияне, граждане стран ЕАЭС и Украины, в Тюмень из китайской провинции Хубэй, ставшей эпицентром вспышки пневмонии, которую вызывает новый тип коронавируса. 6 февраля троих поместили в боксы инфекционного отделения в связи с повышением температур, признаков коронавируса не выявили.

"По данным термометрии и утреннего обхода медиками, все находящиеся на карантине чувствуют себя хорошо", - сообщила она.

Лечебно-реабилитационный центр, куда доставили эвакуированных из Китая, находится в 28 км от Тюмени, расположен в лесу. Он обеспечен автономной инфраструктурой: котельной, канализацией, поступающая в канализацию вода обеззараживается. Эвакуированным детям раздали игрушки, взрослым - шахматы и шашки, книги. Также всем вручили сим-карты.