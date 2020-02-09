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Стрельба в ТЦ на северо-востоке Таиланда

Посольство России в Таиланде выразило соболезнования пострадавшим в перестрелке в ТЦ

Там также пожелали скорейшего выздоровления всем пострадавшим

БАНГКОК, 9 февраля. /ТАСС/. Посольство России в Таиланде выразило соболезнования пострадавшим в перестрелке в торговом центре "Терминал-21" в городе Накхонратчасима на северо-востоке страны. Об этом говорится в опубликованном в воскресенье сообщении российской дипломатической миссии в Facebook.

"Мы выражаем глубочайшие и искренние соболезнования родным и близким погибших в результате ужасной стрельбы в городе Накхонратчасима, - отмечается в заявлении. - Посольство желает скорейшего выздоровления всем пострадавшим".

В субботу 32-летний военнослужащий армии Таиланда капрал Чакрапант Тхомма застрелил своего командира и двух человек в военном лагере, а затем скрылся, угнав автомобиль. По пути к торговому центру "Терминал-21" он обстрелял мирных жителей. Оказавшись внутри, военный вновь открыл огонь, убив и ранив несколько десятков человек. В воскресенье в 09:00 по местному времени (05:00 мск) преступник был ликвидирован силовиками на территории торгового комплекса.

Теги
ТаиландРоссияСтрельба в ТЦ на северо-востоке Таиланда
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