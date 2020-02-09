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Гавайские власти согласились пока не переименовывать Русскую Елизаветинскую крепость

Вместо этого к русскому названию добавят местное гавайское наименование - Паулаула

НЬЮ-ЙОРК, 9 февраля. /Корр. ТАСС Наталья Славина/. Власти американского штата Гавайи согласились пока не переименовывать Русскую Елизаветинскую крепость, а добавить к русскому названию местное гавайское наименование - Паулаула. Об этом в беседе с корреспондентом ТАСС сообщил в субботу историк Александр Молодин, президент фонда "Наследие" и член комитета по историческому наследию при Координационном совете организаций российских соотечественников (КСОРС) США. Он принял участие в рабочей встрече русскоязычной диаспоры с представителями местных властей и гавайских активистов, которая прошла на острове Кауаи, где и расположена крепость.

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"Огромное достижение заключается в том, что нам удалось договориться жить дружно и использовать двойное название: на их языке, где нет упоминания и отсылки к русской истории, а также на русском и английском языках - Русская Елизаветинская крепость (Russian Fort Elizabeth). Несмотря на многих противников и антагонистов, которые выступали на встрече, мы все-таки пришли к согласию, что именно такое, двойное, название отныне будет написано как на информационном стенде при входе в крепость для туристов, так и в других справочных и документальных, официальных текстах", - подчеркнул он. Вместе с тем, рассказал Молодин, стороны также договорились, что на официальном сайте, посвященном крепости, будет представлена позиция обеих сторон, касающаяся истории крепости и участия в ее судьбе России.

На пути политического противостояния

Как считает ученый, разный взгляд на историю крепости продиктован скорее "общественно-политической борьбой между американцами и гавайцами". "Мы просто попали под этот станок, - полагает он. - Дело в том, что в последнее время на Гавайях пошла волна протестов, представители которой привлекают внимание общественности к национальной самоидентификации. Это связано с колониальным американским периодом, когда вплоть до 1978 года запрещался гавайский язык и гавайские названия. Мы, к сожалению, оказались на пути этого противостояния. Русские никогда не были для гавайцев врагами, напротив, мы дружили, торговали с гавайцами, обеспечивали остров технологиями, помогали становлению производства продуктов, сельского хозяйства, построили заводы и три крепости, две из которых не сохранились". "Чтобы Русская Елизаветинская крепость не повторила судьбу двух других, надо прилагать особые усилия для ее сохранения и возрождения", - добавил Молодин.

В свою очередь председатель КСОРС Елена Брэнсон сообщила, что минувшим днем на территории крепости был проведен очередной субботник. "Местные русскоязычные жители, местный американец по имени Эрик, а также прибывшие из [континентальной части] США соотечественники общими усилиями расчистили заросли травы, кустарников и сорняков, которые из-за обильных дождей в течение нескольких недель вырастают здесь в человеческий рост и делают территорию крепости непроходимой и даже невидимой. Эрик каждый такой субботник привозит с собой сенокосилки и трактор, с помощью которых уборка продвигается значительно быстрее и проще, после чего мы организовываем пикник с русской едой", - пояснила она.

Ранее русскоязычная диаспора США обратилась к проживающим в России соотечественникам с просьбой подписать петицию, направленную против переименования Русской Елизаветинской крепости на Гавайях, поскольку власти острова Кауаи планировали убрать из ее названия слово "Русская". "Русская община на Гавайях и русско-американская диаспора выступили категорически против такого решения, поскольку Русская Елизаветинская крепость, построенная в 1817 году Российско-американской компанией (РАК), представляла собой в то время символ дружбы с местными жителями и последним независимым королем острова по имени Каумуалии, - напомнила Брэнсон. - Переименование крепости означало бы переписывание истории и потерю частицы русского наследия в США". Петицию подписали почти 3 тыс. человек.

Об истории крепости

Русская Елизаветинская крепость была построена в 1816-1817 годах моряками РАК, которые часто останавливались на острове Кауаи на пути к калифорнийским берегам и Аляске. "В те времена островом правил король Каумуалии, который так сдружился с русскими, что принял гражданство Российской империи и даже заявил о готовности включить в ее состав свои владения. Русские, которые останавливались на Кауаи, оказывали большую помощь местным жителям и лично королю, в том числе технологиями, медицинскими услугами, а также оплатили строительство крепости, названной Елизаветинской в честь супруги Александра I", - напомнила Брэнсон. По ее словам, в те времена российско-американские отношения были очень дружественными, и император, чтобы не портить их, отклонил просьбу короля о присоединении части Гавайев к России, считая, что эта земля находится в зоне влияния Америки.

Вместе с Елизаветинской крепостью 200 лет назад были построены еще две - Александровская и крепость имени Барклая-де-Толли. Последняя была полностью уничтожена, а от Александровской крепости остались руины. Русская Елизаветинская крепость в настоящее время представляет собой восьмиугольную постройку со стенами высотой от 2 до 5 м. "Мы хотим взять шефство над крепостью, которая является особо охраняемым объектом штата, и основать там информационный центр, провести исследования. Это часть нашей совместной истории, общего прошлого, часть российской истории и нашего культурного наследия, которыми мы очень дорожим и которые могут исчезнуть вместе с прежним названием", - подчеркнула глава КСОРС США.

Два года назад русские соотечественники в США совместно с местными властями, жителями острова Кауаи и представителями МИД РФ отметили 200-летие российского присутствия на Гавайском архипелаге: в городе Ваимеа был поднят триколор, бело-сине-красный флаг компании РАК, основанной в 1799 году указом императора Павла I и осуществлявшей освоение территорий в Северной Америке, торговлю с отдельными ее регионами. На территории крепости также была проведена православная церковная служба.

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