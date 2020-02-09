Ботсвана впервые после почти шестилетнего перерыва продала лицензии на отстрел слонов

ПРЕТОРИЯ, 9 февраля. /ТАСС/. Ботсвана впервые после почти шестилетнего перерыва продала на мировом рынке крупную партию лицензий на отстрел 60 слонов по цене $43 тыс. за особь. Об этом сообщила в субботу южноафриканская новостная служба News24.

На продажу правительством Ботсваны 7 февраля были выставлены семь лицензий, каждая из которых дает право на охоту и отстрел 10 слонов. Шесть лицензий были проданы, последняя осталась без покупателя, так как не была достигнута установленная минимальная цена. В результате торгов получена сумма в $2,58 млн.

Торги прошли через уполномоченную правительством Ботсваны компанию Auction It Ltd. Приобретшие лицензию фирмы-операторы затем перепродают охотничьи права отдельным клиентам. В результате, по мнению независимых специалистов, цена для конечного обладателя права на отстрел одного слона на территории Ботсваны может составить до $120 тыс. При этом покупатель берет на себя дополнительные обязательства, включая оплату услуг профессионального охотника, который должен сопровождать обладателя лицензии, а также финансирование работ по таксидермии слона. Последняя предполагает создание из убитого животного музейного экспоната.

Основная часть лицензий на охоту на слонов продается в США местным охотникам.

В минувшем мае по инициативе президента Ботсваны Мокгвитси Масиси страна прекратила действие введенного в мае 2014 года моратория на отстрел слонов. Многочисленные организации по защите животных резко выступили против данного решения и пригрозили, что будут добиваться сокращения числа зарубежных туристов, прибывающих в Ботсвану. Ежегодно туристический бизнес приносит стране $2 млрд или 20% ее ВВП. Однако ни эти угрозы, ни шумные протесты не остановили планы властей. По словам Мокгвитси Масиси, принятые меры по охране слонов привели к тому, что они начали конкурировать с фермерами за природные ресурсы, в первую очередь воду, а также вытаптывать поля.

Охота на слонов

На сегодняшний день в Ботсване в условиях дикой природы обитают около 130 тыс. слонов. Всего в Африке на текущий день их насчитывается 350 тыс.

Решением правительства Ботсваны, в нынешнем году будут проданы лицензии на отстрел 272 слонов, из которых 202 предназначаются для иностранцев. Им также разрешается вывозить охотничьи трофеи. Сезон охоты на слонов в этой стране на юге Африки начинается в апреле и завершается в сентябре.

При этом правительство Ботсваны указывает, что учло при определении количества выдаваемых лицензий позицию защитников дикой природы. Так, первоначально оно планировало выдать право на отстрел 400 слонов.

Наибольшее количество лицензий на отстрел слонов выдано в текущем году властями Зимбабве - на 500 особей. Зимбабве занимает второе место в Африке по количеству обитающих там в условиях дикой природы слонов - 60 тыс. Третья страна Южной Африки - Намибия в текущем году выдала лицензии на отстрел 90 слонов.