СМИ: на карантинном судне в Японии зафиксировали еще семь случаев заражения коронавирусом

ТОКИО, 9 февраля. /ТАСС/. Японские врачи выявили еще семь случаев заражения новым коронавирусом среди находящихся на борту карантинного круизного судна Diamond Princess. Об этом в воскресенье сообщил японский телеканал Asahi.

Таким образом, общее число зараженных среди пассажиров и членов экипажа лайнера достигло 70. Гражданство и пол новых пациентов не уточняются.

На борту Diamond Princess находятся около 3,7 тыс. человек из 50 стран, включая Россию. У россиян вирус на данный момент диагностирован не был.

Судно вышло из Иокогамы 20 января и вернулось 3 февраля. Среди пассажиров был гражданин Китая, у которого обнаружен новый коронавирус. Он сошел 25 января в Гонконге. По решению властей Японии круизный лайнер бросил якорь рядом с Иокогамой для проведения медицинского осмотра всех, кто находится на борту. На судне объявлен двухнедельный карантин, который продлится до 19 февраля.

Китайские власти в конце декабря 2019 года зафиксировали в крупном городе Ухань вспышку вызванной вирусом 2019-nCoV пневмонии. Помимо КНР, заболевание выявлено в 24 государствах, в том числе в России. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку пневмонии чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав ее как эпидемию с многочисленными очагами. Согласно последним данным, число случаев заражения коронавирусом в Китае превышает 37 тыс., более 810 человек умерли.