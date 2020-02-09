Китай выразил благодарность России за содействие в борьбе с коронавирусом

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Китай выразил признательность российской стороне за оказываемое содействие в борьбе с эпидемией коронавируса. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

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В министерстве напомнили, что связи со вспышкой коронавирусной инфекции в Китае 9 февраля самолетом МЧС России в город Ухань доставлена российская гуманитарная помощь.

"При передаче гуманитарной помощи китайские представители выразили искреннюю признательность российской стороне за оказываемое содействие в борьбе с эпидемией", - подчеркнули в российском дипведомстве.

"По просьбе китайской стороны гуманитарный груз общим весом более 23 тонн включает различные медицинские средства индивидуальной защиты, нехватка которых в настоящее время ощущается в пострадавших районах Китая", - сообщили в МИД РФ.