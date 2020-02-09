{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Китайская вирусная пневмония

Китай выразил благодарность России за содействие в борьбе с коронавирусом

Ранее сообщалось, что самолет МЧС России доставил в Ухань российскую гуманитарную помощь общим весом более 23 тонн

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Китай выразил признательность российской стороне за оказываемое содействие в борьбе с эпидемией коронавируса. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

На эту тему
Пневмония в Китае. Что известно о новом вирусе и насколько он опасен?

В министерстве напомнили, что связи со вспышкой коронавирусной инфекции в Китае 9 февраля самолетом МЧС России в город Ухань доставлена российская гуманитарная помощь.

"При передаче гуманитарной помощи китайские представители выразили искреннюю признательность российской стороне за оказываемое содействие в борьбе с эпидемией", - подчеркнули в российском дипведомстве.

"По просьбе китайской стороны гуманитарный груз общим весом более 23 тонн включает различные медицинские средства индивидуальной защиты, нехватка которых в настоящее время ощущается в пострадавших районах Китая", - сообщили в МИД РФ.

Теги
РоссияКитайКитайская вирусная пневмония
Реклама на ТАСС
Мишустин поздравил работников гражданской авиации с профессиональным праздником
Премьер-министр отметил важность решения задач по совершенствованию инфраструктуры аэропортов и увеличению объема перевозок
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС