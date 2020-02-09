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Мишустин поздравил работников гражданской авиации с профессиональным праздником

Премьер-министр отметил важность решения задач по совершенствованию инфраструктуры аэропортов и увеличению объема перевозок

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил работников и ветеранов гражданской авиации с профессиональным праздником, отметив важность решения задач по совершенствованию инфраструктуры аэропортов и увеличению объема перевозок. Телеграмма опубликована в воскресенье на сайте правительства.

"Сегодня перед авиационным комплексом стоит целый ряд масштабных задач. Среди них - совершенствование наземной, аэропортной инфраструктуры, увеличение объема внутренних и международных перевозок, повышение качества работ. От эффективности этой работы во многом зависит рост отечественной экономики", - говорится в телеграмме.

Мишустин выразил благодарность летчикам и бортпроводникам, инженерам, бортмеханикам и диспетчерам, отметив, что они работают "добросовестно, ответственно и с полной самоотдачей". Особую признательность премьер выразил ветеранам гражданской авиации. "Ваш опыт помогает сохранить ее [гражданской авиации] традиции и воспитать высококвалифицированных специалистов, которыми, глубоко убежден, вы сможете по-настоящему гордиться", - добавил он.

День работника гражданской авиации отмечается в России ежегодно 9 февраля. Дата установлена указом президента РФ Владимира Путина от 15 февраля 2013 года.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссия
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