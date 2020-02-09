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Отборочные этапы II спартакиады промышленников "Моспром" пройдут с 14 марта по 25 апреля

Отборочные этапы пройдут по восьми дисциплинам: мини-футбол, стритбол, волейбол, настольный теннис, легкая атлетика и шахматы, хоккей и бокс

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Регистрация на участие во II спартакиаде промышленников "Моспром" открылась на официальном сайте спартакиады, заявку можно подать до 28 февраля. Отборочные этапы пройдут в столице с 14 марта по 25 апреля, сообщается в воскресенье на портале мэра и правительства Москвы.

"В Москве началась регистрация участников II спартакиады промышленников "Моспром". Отборочные этапы пройдут с 14 марта по 25 апреля по восьми дисциплинам: мини-футбол, стритбол, волейбол, настольный теннис, легкая атлетика и шахматы, хоккей и бокс", - говорится в сообщении.

Восемь лучших команд предприятий и восемь лучших команд вузов встретятся в финале. Итоговые состязания, награждение победителей и церемония закрытия состоятся 30 мая в спортивном комплексе "Лужники".

"В прошлом году в соревнованиях промышленников приняли участие почти 3 тыс. человек, а поддержать финалистов пришли 7 тыс. горожан. Вторая спартакиада московских промышленников состоится весной 2020 года. Надеемся, что новые соревнования охватят не меньшее количество любителей спорта. Мы ждем на наших спортивных мероприятиях свыше 4 тыс. участников", - цитирует портал слова заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

Спартакиада промышленников "Моспром" - это соревнования среди работников промышленных предприятий и студентов профильных вузов столицы. Организатором выступает Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы. Первая спартакиада прошла в столице с 1 июня по 21 сентября 2019 года. В состязаниях по шести видам спорта приняли участие почти 3 тыс. промышленников, представляющих 100 предприятий и 14 инженерных вузов.

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