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Китайская вирусная пневмония

Случаев заражения коронавирусом в России за прошедшие сутки не зафиксировали

По данным Роспотребнадзора, в приграничной с Россией китайской провинции Хэйлудцзян зарегистрированы 295 случаев коронавируса нового типа, при этом пять человек умерли и 13 выздоровели

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Случаев заражения новой коронавирусной инфекцией из Китая в России за прошедшие сутки не зафиксировано. Об этом говорится в распространенном в воскресенье сообщении пресс-службы Роспотребнадзора.

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"В результате проводимого мониторинга на территории Российской Федерации выявлены 2 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией среди прибывших граждан КНР, новых случаев заболеваний не зарегистрировано", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что в приграничной с Россией китайской провинции Хэйлудцзян, по данным на 00:00 (мск) 08 февраля, зарегистрировано "295 случаев коронавируса нового типа, пять летальных исходов, 13 выздоровевших".

Китайские власти в конце декабря 2019 года зафиксировали в крупном городе Ухань вспышку вызванной вирусом 2019-nCoV пневмонии. Помимо КНР, она выявлена в 24 государствах, в том числе в России. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку заболевания чрезвычайной ситуацией международного масштаба и охарактеризовала ее как эпидемию с многочисленными очагами. Согласно последним данным, число случаев заражения вирусом в Китае превысило 37 тыс., более 810 человек умерли.

Теги
РоссияКитайская вирусная пневмония
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