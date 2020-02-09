{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Китайская вирусная пневмония

В Испании подтвердили второй случай заражения новым коронавирусом

По данным газеты El Pais, речь идет о британском подданном

МАДРИД, 9 февраля. /ТАСС/. Министерство здравоохранения Испании подтвердило второй случай заражения коронавирусом 2019-nCoV в стране. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в воскресенье в Twitter ведомства.

На эту тему
В каких странах обнаружен новый коронавирус?

"Национальный центр микробиологии подтверждает случай заражения коронавирусом на Мальорке", - отмечается в публикации. По данным газеты El Pais, речь идет о британском подданном.

Власти Балеарских островов ранее информировали, что четыре человека, которые являются членами одной семьи, были доставлены в больницу с подозрением на коронавирус. По данным местных СМИ, они вступали в контакт во Франции с пациентом, у которого была диагностирована пневмония, вызванная вирусом 2019-nCoV.

Ранее был подтвержден случай заражения на Канарских островах.

Теги
ИспанияКитайская вирусная пневмония
Реклама на ТАСС
В Антарктиде зафиксировали рекордно высокую температуру
Температура в районе аргентинской научно-исследовательской станции Эсперанса 6 февраля достигла отметки в 18,3 градуса по Цельсию, что является максимальным показателем за всю историю наблюдений
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС