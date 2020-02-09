Под Калининградом открыли памятный знак французским летчикам авиаполка "Нормандия-Неман"

КАЛИНИНГРАД, 9 февраля. /ТАСС/. Памятный знак в честь французских летчиков истребительного авиационного полка "Нормандия-Неман" открыт в воскресенье в поселке Северный Багратионовского района Калининградской области. Акция прошла в рамках региональной эстафеты "Дорогами Победы" и 75-летия взятия советскими войсками Прейсиш-Эйлау (ныне Багратионовск), сообщила ТАСС начальник управления по культуре муниципалитета Елена Любимова.

"Мемориальный знак в поселке Северный увековечивает память французских летчиков знаменитого авиаполка "Нормандия-Неман", которые, участвуя в боях по разгрому фашистских войск в Восточной Пруссии, в феврале 1945 года совершали боевые вылеты с находящегося тогда здесь аэродрома Йезау (Виттенберг). Об этом и напоминает надпись на памятном знаке - гранитном камне высотой 1,2 м", - рассказала она.

Любимова добавила, что в апреле в Багратионовске ожидают родственников летчиков этого полка, а в мае - членов одной из французских общественных организаций, которые совершат авиаперелет по маршруту боевого пути "Нормандии-Неман".

Памятный знак французским летчикам полка "Нормандия-Неман" - "народный проект, он реализован при активном участии жителей поселка и города" в преддверии 75-летия Великой Победы", отметила Любимова.

Год назад в поселке Южный, также по просьбе и содействии багратионовцев установили памятный знак в честь легендарного 689-го гвардейского истребительного Сандомирского ордена Александра Невского авиационного полка имени маршала авиации трижды Героя Советского Союза Александра Покрышкина.

"Нормандия - Неман"

Французская добровольческая истребительная эскадрилья "Нормандия" была создана в 1942 году и в соответствии с советско-французским соглашением базировалась на территории СССР. Соединение принимало участие в боевых действиях с 1943 года и было преобразовано в одноименный отдельный истребительный авиационный полк.

В ноябре 1944 года за заслуги в боях по освобождению Литвы и при форсировании реки Неман полк стал называться "Нормандия - Неман". Он принимал участие в Курской битве (1943), Белорусской операции (1944), разгроме немецких войск в Восточной Пруссии (1945). Всего в составе авиаполка "Нормандия - Неман" воевали 96 французских пилотов, 42 из них погибли. За время боевых действий на советско-германском фронте летчики совершили более 5 тыс. боевых вылетов, провели около 900 воздушных боев, сбили более 270 немецких самолетов. Четверо летчиков удостоены звания Героя Советского Союза.

Прейсиш-Эйлау, представлявший собой крупный оборонительный пункт, который прикрывал окруженную хайльсбергскую группировку противника с северо-восточного направления, 10 февраля 1945 года в ходе тяжелых боев был взят советскими войсками.

Торжественные мероприятия, приуроченные к этой дате, пройдут в воскресенье и в понедельник. Жители Багратионовска соберутся на митинг и церемонию возложения цветов к мемориальному комплексу на братской могиле советских воинов, погибших в ходе взятия города, на территории исторического замка Прейсиш-Эйлау состоится реконструкция одного из боев, в Музее истории края работает выставка "На пути к победе".