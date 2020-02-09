В Великобритании подтвердили четвертый случай заражения коронавирусом

"Пациент был переведен под контроль специалистов Национальной системы здравоохранения Великобритании в [лондонской] больнице Royal Free Hospital, и сейчас мы применяем активные меры по контролю инфекции для того, чтобы избежать любой дальнейшей передачи вируса", - отметил он. По информации телеканала Sky News, четвертый госпитализированный в Великобритании пациент заразился во Франции от человека, у которого ранее британские врачи уже диагностировали заболевание, вызванное коронавирусом.

Китайские власти в конце декабря 2019 года зафиксировали в крупном городе Ухань вспышку вызванной вирусом 2019-nCoV пневмонии. Помимо КНР, она выявлена в 24 государствах, в том числе в России. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку заболевания чрезвычайной ситуацией международного масштаба и охарактеризовала ее как эпидемию с многочисленными очагами. Согласно последним данным, число случаев заражения вирусом в Китае превысило 37 тыс., более 810 человек умерли.