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Китайская вирусная пневмония

В Великобритании подтвердили четвертый случай заражения коронавирусом

По информации телеканала Sky News, пациент заразился во Франции

ЛОНДОН, 9 февраля. /ТАСС/. Число случаев заражения новым коронавирусом в Великобритании достигло четырех. Об этом говорится в распространенном в воскресенье заявлении главного санитарного врача Англии Криса Уитти.

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"Пациент был переведен под контроль специалистов Национальной системы здравоохранения Великобритании в [лондонской] больнице Royal Free Hospital, и сейчас мы применяем активные меры по контролю инфекции для того, чтобы избежать любой дальнейшей передачи вируса", - отметил он. По информации телеканала Sky News, четвертый госпитализированный в Великобритании пациент заразился во Франции от человека, у которого ранее британские врачи уже диагностировали заболевание, вызванное коронавирусом.

Китайские власти в конце декабря 2019 года зафиксировали в крупном городе Ухань вспышку вызванной вирусом 2019-nCoV пневмонии. Помимо КНР, она выявлена в 24 государствах, в том числе в России. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку заболевания чрезвычайной ситуацией международного масштаба и охарактеризовала ее как эпидемию с многочисленными очагами. Согласно последним данным, число случаев заражения вирусом в Китае превысило 37 тыс., более 810 человек умерли.

Теги
ВеликобританияКитайская вирусная пневмония
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