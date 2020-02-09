ФАС проверит аптеки, завышающие цены на маски и противовирусные препараты

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) организует проверки в аптеках, которые из-за ситуации с коронавирусом завышают цены на противовирусные препараты и медицинские маски, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в эфире программы " Москва. Кремль. Путин " на телеканале "Россия-1".

"ФАС пойдет сейчас с проверками, это [завышение цен - прим. ТАСС] беспрецедентно и недопустимо", - сказала она.

5 февраля президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства заявил, что нужно отбирать лицензии у таких аптек.

По данным ФАС, наибольший рост оптовых цен, по которым некоторые аптечные организации осуществляли закупку медицинских масок в декабре 2019 года - январе 2020 года, зафиксирован в республиках Адыгея (на 1566,7%) и Дагестан (на 650%), в Санкт-Петербурге и Ленинградской области (на 597,4%), в Нижегородской области (на 566,67%), в Москве и Московской области (на 522%).

В ФАС также информировали о выявлении многократного завышения розничных цен на медицинские маски в январе 2020 года в 68 субъектах РФ. Наибольший рост на отдельные наименования медицинских масок выявлен в Ивановской области (на 485%), в Тамбовской области (на 431%), в Республике Ингушетия (на 400%), в Воронежской области (на 400%), в Нижегородской области (на 374%), в Мурманской (на 354%) и Московской областях (на 305%).