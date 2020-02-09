{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Китайская вирусная пневмония

Джеки Чан пообещал около $200 тыс. за изобретение вакцины против коронавируса

Актер верит, что антидот вскоре будет найден

ТАСС, 9 февраля. Китайский актер Джеки Чан предложил вознаграждение в размере 1 млн юаней ($197 тыс.) тому, кто сможет изобрести вакцину против нового коронавируса. Об этом в среду сообщила газета The Straits Times.

На эту тему
В каких странах обнаружен новый коронавирус?

"Наука и технологии играют ключевую роль в борьбе против вируса, и я верю, что люди также разделяют мою надежду на то, что антидот вскоре будет найден, - приводит издание сообщение Джеки Чана, которое он разместил на своей странице в социальной сети Weibo. - Кто бы ни изобрел вакцину - будь то человек или организация, я хочу в качестве благодарности [передать] ему 1 млн юаней".

Премьера фильма "Авангард" (Vanguard, 2020) с Джеки Чаном в главной роли в последний момент была отменена в Китае в связи со вспышкой нового коронавируса, отмечает издание.

Китайские власти в конце декабря 2019 года зафиксировали в крупном городе Ухань вспышку вызванной вирусом 2019-nCoV пневмонии. Помимо КНР, она выявлена в 24 государствах, в том числе в России. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку заболевания чрезвычайной ситуацией международного масштаба и охарактеризовала ее как эпидемию с многочисленными очагами. Согласно последним данным, число случаев заражения вирусом в Китае превысило 37 тыс., более 800 человек умерли.

Теги
КитайЧан, ДжекиКитайская вирусная пневмония
Реклама на ТАСС
Китайская вирусная пневмония
Среди заразившихся коронавирусом на судне в Японии есть граждане Украины и Филиппин
Заболевших эвакуировали с судна и госпитализировали
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС