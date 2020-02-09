Джеки Чан пообещал около $200 тыс. за изобретение вакцины против коронавируса

ТАСС, 9 февраля. Китайский актер Джеки Чан предложил вознаграждение в размере 1 млн юаней ($197 тыс.) тому, кто сможет изобрести вакцину против нового коронавируса. Об этом в среду сообщила газета The Straits Times .

"Наука и технологии играют ключевую роль в борьбе против вируса, и я верю, что люди также разделяют мою надежду на то, что антидот вскоре будет найден, - приводит издание сообщение Джеки Чана, которое он разместил на своей странице в социальной сети Weibo. - Кто бы ни изобрел вакцину - будь то человек или организация, я хочу в качестве благодарности [передать] ему 1 млн юаней".

Премьера фильма "Авангард" (Vanguard, 2020) с Джеки Чаном в главной роли в последний момент была отменена в Китае в связи со вспышкой нового коронавируса, отмечает издание.

Китайские власти в конце декабря 2019 года зафиксировали в крупном городе Ухань вспышку вызванной вирусом 2019-nCoV пневмонии. Помимо КНР, она выявлена в 24 государствах, в том числе в России. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку заболевания чрезвычайной ситуацией международного масштаба и охарактеризовала ее как эпидемию с многочисленными очагами. Согласно последним данным, число случаев заражения вирусом в Китае превысило 37 тыс., более 800 человек умерли.