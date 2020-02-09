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В Ингушетию доставят троих из 26 детей, возвращенных из Сирии в Россию

Детей устроят в детский сад и школу

МАГАС, 9 февраля. /ТАСС/. Троих из 26 детей, возвращенных в пятницу ночью из Сирии в Россию, привезут в Ингушетию в ближайшее время. Дети прибудут в регион с бабушкой, которая уже отправилась за ними в Москву, сообщила ТАСС уполномоченный при главе Ингушетии по правам ребенка Зарема Чахкиева.

"Трое детей в ближайшее время будут привезены в Ингушетию их бабушкой, я нахожусь с ней на связи. Детей обследовали в Москве, они абсолютно здоровы. По возвращении, детям будет оказана нами вся необходимая помощь и поддержка", - сказала Чахкиева.

Она добавила, что дети обязательно будут устроены в детский сад и школу.

В пятницу уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова сообщила, что из Сирии в Россию вернулись 26 детей. По ее данным, возраст детей - от двух до 17 лет. Сейчас дети вместе с родственниками находятся в Национальном медицинском исследовательском центре здоровья (НМИЦ).

В Сирии и Ираке находятся десятки детей россиян, воевавших на стороне запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство" либо заключавших браки с боевиками. В 2017 году террористы стали отправлять таких детей в лагеря для идеологической обработки и военной подготовки, чтобы пополнить свои ряды. С 2017 года уполномоченный по правам ребенка в РФ вместе с рядом ведомств ведет работу по возвращению детей, оказавшихся в зоне вооруженного конфликта.

Теги
СирияРоссияИнгушетия
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