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Прощание с композитором Сергеем Слонимским пройдет 13 февраля в Петербурге

По словам его супруги, у музыканта произошло постоперационное осложнение в реанимации

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 февраля. /ТАСС/. Церемония прощания с народным артистом России, композитором Сергеем Слонимским пройдет 13 февраля в Санкт-Петербурге. Слонимский умер на 88 году жизни после постоперационного осложнения в реанимации, рассказала ТАСС в воскресенье его супруга Раиса Слонимская.

"Скорее всего в четверг [состоится церемония прощания с Сергеем Слонимским]. У него случилось постоперационное осложнение в реанимации, ему стало плохо, началась сильная отдышка, не удалось его спасти", - сказала она.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов выразил соболезнования в связи со смертью Слонимского.

"Для нашего города его имя значило очень много. Он был одним из самых известных и талантливых композиторов нашего времени. Во многом он определял музыкальную жизнь нашего города и России всех последних десятилетий. Сергей Михайлович воспитал целую плеяду талантливых учеников", - приводит его слова пресс-служба администрации губернатора города.

Композитор был профессором Санкт-Петербургской консерватории, лауреатом Государственной премии Российской Федерации имени М.И. Глинки, премии правительства Санкт-Петербурга, Академиком Российской академии образования, кавалером Командорского креста ордена "За заслуги" Республики Польша.

Слонимский является автором музыки к таким фильмам как "Республика ШКИД" и "Интервенция", операм "Виринея", "Мастер и Маргарита", "Король Лир", балету "Икар" и другим.

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