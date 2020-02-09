{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Самолет долетел из Нью-Йорка до Лондона за рекордное время из-за сильного попутного ветра

По информации газеты The Independent, Boeing-747 преодолел расстояние между двумя континентами за четыре часа 56 минут

ЛОНДОН, 9 февраля. /ТАСС/. Пассажирский лайнер авиакомпании British Airways долетел из Нью-Йорка до Лондона за рекордно короткое для дозвуковых самолетов время. Как сообщила в воскресенье газета The Independent, Boeing-747 преодолел расстояние между двумя континентами за четыре часа 56 минут, приземлившись в столичном аэропорту Хитроу в субботу около 23:20 по местному времени (02:20 мск воскресенья).

Причиной того, что лайнер развил скорость в 800 миль/ч (около 1200 км/ч), вплотную приблизившись к звуковому барьеру, стал мощный попутный ветер, вызванный пришедшим в Великобританию со стороны Северной Америки штормом "Сиара". По информации газеты, предыдущий рекорд принадлежал авиакомпании Norwegian Air, самолет которой в январе 2018 года преодолел то же расстояние за пять часов 13 минут. Среднее же время в пути по этому маршруту составляет шесть часов 13 минут.

"Нашим приоритетом всегда является безопасность, нежели чем рекорды скорости, но наши в высшей степени подготовленные пилоты использовали по максимуму погодные условия, чтобы доставить наших клиентов обратно в Лондон задолго до намеченного времени", - приводит издание слова представителя авиакомпании.

Тем временем шторм "Сиара" привел к серьезным перебоям в функционировании общественного транспорта и в подаче электроэнергии в Великобритании. Из-за мер предосторожности многие железнодорожные компании остановили свои поезда, в аэропортах отменены десятки внутренних и международных авиарейсов, во многих местах остановлены паромные переправы. Кроме того, перенесены на другие дни спортивные мероприятия. Так, не состоится запланированный воскресный матч Английской премьер-лиги между командами "Манчестер сити" и "Вест Хэмом", отменены скачки, турниры по регби.

По всей территории страны объявлено предупреждение об опасных погодных условиях. По информации агентства Press Association, в ряде регионов страны порывы ветра достигают 150 км/ч, а проливные дожди приводят к подтоплениям. В шотландском городе Перт три человека получили ранения после того, как крыша оторвалась от паба из-за сильного ветра. По всей стране 138 тыс. человек остались без света из-за обрыва линий электропередачи.

Королева Великобритании Елизавета II из-за сильного ветра отменила традиционное воскресное посещение церковной службы в фамильном имении Сандрингем (графство Норфолк), а в Лондоне для общественного посещения закрыты все королевские парки, в том числе Гайд-парк и Сент-Джеймсский парк.

Теги
СШАВеликобритания
Реклама на ТАСС
75-летие Победы
Фотографии фронтовиков для проекта "Дорога памяти" можно будет загрузить на почте
Посетитель почтового отделения сможет обратиться к оператору, который примет фотографию для сканирования и размещения ее на сайте проекта
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС