Самолет долетел из Нью-Йорка до Лондона за рекордное время из-за сильного попутного ветра

ЛОНДОН, 9 февраля. /ТАСС/. Пассажирский лайнер авиакомпании British Airways долетел из Нью-Йорка до Лондона за рекордно короткое для дозвуковых самолетов время. Как сообщила в воскресенье газета The Independent, Boeing-747 преодолел расстояние между двумя континентами за четыре часа 56 минут, приземлившись в столичном аэропорту Хитроу в субботу около 23:20 по местному времени (02:20 мск воскресенья).

Причиной того, что лайнер развил скорость в 800 миль/ч (около 1200 км/ч), вплотную приблизившись к звуковому барьеру, стал мощный попутный ветер, вызванный пришедшим в Великобританию со стороны Северной Америки штормом "Сиара". По информации газеты, предыдущий рекорд принадлежал авиакомпании Norwegian Air, самолет которой в январе 2018 года преодолел то же расстояние за пять часов 13 минут. Среднее же время в пути по этому маршруту составляет шесть часов 13 минут.

"Нашим приоритетом всегда является безопасность, нежели чем рекорды скорости, но наши в высшей степени подготовленные пилоты использовали по максимуму погодные условия, чтобы доставить наших клиентов обратно в Лондон задолго до намеченного времени", - приводит издание слова представителя авиакомпании.

Тем временем шторм "Сиара" привел к серьезным перебоям в функционировании общественного транспорта и в подаче электроэнергии в Великобритании. Из-за мер предосторожности многие железнодорожные компании остановили свои поезда, в аэропортах отменены десятки внутренних и международных авиарейсов, во многих местах остановлены паромные переправы. Кроме того, перенесены на другие дни спортивные мероприятия. Так, не состоится запланированный воскресный матч Английской премьер-лиги между командами "Манчестер сити" и "Вест Хэмом", отменены скачки, турниры по регби.

По всей территории страны объявлено предупреждение об опасных погодных условиях. По информации агентства Press Association, в ряде регионов страны порывы ветра достигают 150 км/ч, а проливные дожди приводят к подтоплениям. В шотландском городе Перт три человека получили ранения после того, как крыша оторвалась от паба из-за сильного ветра. По всей стране 138 тыс. человек остались без света из-за обрыва линий электропередачи.

Королева Великобритании Елизавета II из-за сильного ветра отменила традиционное воскресное посещение церковной службы в фамильном имении Сандрингем (графство Норфолк), а в Лондоне для общественного посещения закрыты все королевские парки, в том числе Гайд-парк и Сент-Джеймсский парк.