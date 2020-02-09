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Эйфелеву башню закрыли из-за приближающегося урагана

Власти Парижа закрыли все парковые зоны города, а метеорологическая служба объявила "оранжевый" - предпоследний - уровень погодной опасности в 35 департаментах на севере Франции

ПАРИЖ, 9 февраля. /ТАСС/. Администрация Эйфелевой башни объявила о закрытии монумента для посещения туристами из-за приближающегося урагана "Сиара". Об этом сообщается в воскресенье на странице в Twitter, посвященной башне.

"Из-за сильного ветра в качестве меры предосторожности Эйфелева башня в настоящий момент закрыта", - говорится в сообщении.

В субботу администрация монумента приглашала посетителей приобретать билеты на открывшуюся после длившихся месяц технических работ самую верхнюю смотровую площадку.

Ураган "Сиара" должен обрушиться на побережье Франции и Бельгии к вечеру воскресенья. В Германии, Бельгии, Нидерландах и Великобритании отменен ряд спортивных мероприятий, аэропорт Брюсселя отменил десятки рейсов.

Во Франции власти Парижа закрыли все парковые зоны города, а метеорологическая служба Meteo France объявила "оранжевый" - предпоследний - уровень погодной опасности в 35 департаментах на севере страны. По ее данным, скорость порывов ветра в ближайших к океану северо-западных департаментах может достигать 30-39 м/с, а в горах департамента Вогезы на востоке страны, как ожидается, ветер усилится до 44 м/с.

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Франция
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