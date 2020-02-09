Жителей Украины предупредили об отравлении Каховского водохранилища пестицидами

КИЕВ, 9 февраля. /ТАСС/. Власти Днепропетровской области до 12 февраля приостановили работу образовательных и социальных учреждений в Апостоловском районе из-за отравления Каховского водохранилища пестицидами. Об этом в воскресенье сообщило местное издание "Наш город".

"Временно приостанавливаем работы дошкольных учебных заведений, учреждений общего среднего образования, учреждений социальной сферы и учреждений культуры с 8 февраля по 12 февраля включительно. Убедительно рекомендуем ограничить употребление питьевой воды для приготовления пищи, напитков", - цитирует издание решение областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности.

Анализ воды, который провели специалисты надзорных ведомств, показал недопустимую концентрацию диазинона и хлорпирифоса. Эти вещества применяют в сельском хозяйстве для борьбы с насекомыми.