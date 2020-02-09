Посол Китая в США отверг теории о том, что коронавирус связан с военными разработками

ВАШИНГТОН, 9 февраля. /ТАСС/. Посол Китая в США Цуй Тянькай в воскресенье назвал "сумасшедшими" спекуляции на тему того, что появление коронавируса связано с программой разработки биологического оружия.

"Очень плохо и опасно подогревать слухи и подозрения, а также распространять их среди людей. Во-первых, это создаст панику. Кроме того, это приведет к расовой дискриминации, ксенофобии, что может по-настоящему навредить нашим совместным усилиям по борьбе с вирусом", - сказал глава дипмиссии КНР в США в интервью телекомпании CBS.

"Конечно, есть разные домыслы и слухи. Есть люди, который говорят, что вирус появился в военной лаборатории, не в Китае, возможно, в США. Как мы можем верить все этим сумасшедшим высказываниям?" - возмутился дипломат.

4 февраля официальный представитель ВОЗ Тарик Язаревич заявил ТАСС об отсутствии свидетельств в подтверждение версии о том, что вирус 2019-nCoV "мог иметь происхождение из лаборатории в Ухане, связанной с закрытой китайской программой биологического оружия". Ранее такое предположение выдвинула американская газета The Washington Times.