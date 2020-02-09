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Китайская вирусная пневмония

Ученые прогнозируют увеличение числа зараженных коронавирусом в Ухане до 500 тыс.

При этом специалисты считают, что после этой отметки показатель начнет снижаться

НЬЮ-ЙОРК, 9 февраля. /ТАСС/. Специалисты Лондонской школы гигиены и тропической медицины полагают, что в текущем месяце в Ухане число людей, заразившихся новым коронавирусом, может вырасти до 500 тыс., после этого данный показатель, вероятно, начнет снижаться. Такие оценки приводятся в материале, опубликованном в воскресенье агентством Bloomberg.

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Как оно отмечает, исследователи пришли к указанным выводам на основе компьютерного моделирования с учетом имеющихся о вирусе данных.

"Если текущие тенденции продолжатся, мы по-прежнему прогнозируем, что пик придется на середину или конец февраля", - сообщил журналистам агентства сотрудник Лондонской школы гигиены и тропической медицины Адам Кучарски. Он, как говорится в материале, пояснил, что заболеть могут примерно 5% людей, которые находятся сейчас в Ухане и являются наиболее уязвимыми. Согласно оценкам агентства, это около 500 тыс. человек.

Китайские власти в конце декабря 2019 года зафиксировали в крупном городе Ухане вспышку вызванной вирусом 2019-nCoV пневмонии. Помимо КНР, она выявлена в 24 государствах, в том числе России. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку заболевания чрезвычайной ситуацией международного масштаба и охарактеризовала ее как эпидемию с многочисленными очагами. Согласно последним данным, число случаев заражения вирусом в Китае превысило 34,5 тыс., более 700 человек умерли, выздоровели свыше 2 тыс.

Как говорится в публикации Bloomberg, исследователи из Базельского университета в Швейцарии считают, что инфицированных в Ухане может быть значительно больше, чем заявляют местные власти. Ученые отмечают, что болезнь иногда протекает почти без симптомов.

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КитайКитайская вирусная пневмония
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