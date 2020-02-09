Власти Китая выделят более $10 млрд на борьбу с коронавирусом

ТАСС, 9 февраля. КНР выделит 71,85 млрд юаней (около $10,3 млрд) для борьбы и профилактики нового коронавируса. Об этом в воскресенье сообщило Министерство финансов Китая.

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Фактические расходы на 8 февраля составили 31,55 млрд юаней, сообщил на общенациональной телеконференции министр финансов Лю Кунь. Он отметил, что усилия направлены на то, чтобы финансово поддержать нуждающихся в денежных средствах.

Указывается, что министерство будет усердно работать для обеспечения стабильного функционирования экономики, так как эпидемиологическая ситуация повлияла на макроэкономическую деятельность страны, а малые и средние предприятия могут столкнуться с трудностями после каникул по случаю Праздника весны (китайского Нового года).

Вспышка пневмонии, вызванной вирусом 2019-nCoV, была зафиксирована в крупном китайском городе Ухане в конце декабря 2019 года. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав ее как эпидемию с многочисленными очагами. К настоящему моменту, помимо КНР, заболевание выявлено в 24 странах, включая Россию. На 9 февраля число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в КНР превысило 37,2 тыс., 813 человек умерли, выздоровели 2729.