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Предложения по изменениям в Конституции

Опрос: россияне знают и поддерживают предложенные президентом изменения в Конституцию

Наибольшей поддержкой граждан пользуются предложения об обязательной индексации пенсий и закреплении минимального размера оплаты труда

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Подавляющее большинство россиян знает об изменениях, которые предложил внести в Конституцию РФ президент Владимир Путин, поддерживает их и готово принять участие во всероссийском опросе по ним. Это следует из исследования, проведенного "Левада-центром" по заказу Фонда развития гражданского общества (ФоРГО).

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Опрос, материалы которого имеются в распоряжении ТАСС, показал достаточно высокий уровень информированности граждан об инициативе президента: почти 60% знают о предложениях главы государства, а еще 25% хорошо осведомлены об их сути и содержании.

Отвечая на вопрос, считают ли они возможным внесение изменений в основной закон, 71% респондентов ответил положительно, лишь 16% высказались против, еще 13% затруднились определить свою позицию.

Приоритет - у социальной тематики

В ходе исследования его участникам задавались вопросы об отношении к конкретным поправкам в формате "если говорить об отдельных предложениях, то вы поддерживаете или не поддерживаете" ту или иную инициативу.

"Наибольшей поддержкой граждан пользуются предложения об обязательной индексации пенсий (92%), закреплении минимального размера оплаты труда (83%), почти 80% поддержали запрет для чиновников иметь иностранное гражданство или вид на жительство и право президента освобождать судей Конституционного и Верховного судов (76%), если они совершили проступки", - отмечается в материалах опроса.

Также, говорится в документе, "граждане страны поддерживают предложение о частичном перераспределении полномочий президента в пользу Госдумы и Совета Федерации (68%), закрепление приоритета российской Конституции над нормами международного права (64%), а также ограничение на замещение должности президента двумя сроками (64%)". Кроме того, почти 60% (58% опрошенных) поддерживают закрепление в Конституции такого органа как Госсовет.

Респондентам также предлагалось назвать наиболее важные, на их взгляд, изменения в Конституции, причем разрешалось дать до трех вариантов ответа. В топ-3 популярных ответов вошли гарантии регулярной индексации пенсий (67%), запрет для чиновников иметь иностранное гражданство или вид на жительство (51%), гарантии минимального размера оплаты труда (50%). Далее следуют запрет занимать должность президента России более двух сроков (26%), предложение, касающееся действия международных договоров, и закрепление полномочий главы государства увольнять судей Верховного и Конституционного суда (их выделили по 22% участников опроса).

"Социальная тематика и вопросы справедливости стали безусловным приоритетом для респондентов - оплата труда, пенсии и ограничения для чиновников - бесспорные лидеры по данным прошедшего опроса", - делают вывод авторы исследования.

Путь на голосование

Как следует из результатов опроса, на данный момент большинство респондентов готовы принять участие во всенародном голосовании по изменениям в Конституции. При ответе на вопрос, примут или нет они участие в голосовании, если оно состоится в следующее воскресенье, 64% ответили положительно (27% сказали "скорее всего, приму участие", 37% выразили уверенность в том, что придут на голосование).

При этом велик процент тех, кто в случае участия в голосовании готов поддержать предложенные поправки: за высказались 72%, лишь 13% выступили против, еще 15% затруднились ответить.

Методика исследования

Опрос "Левада-центра" проводился по заказу ФоРГО методом телефонного интервью по всероссийской выборке.

Опрос проводился с 29 по 31 января 2020 года, участие в нем приняли 2 тыс. 23 человека, представляющих городское и сельское население страны, различные социальные и возрастные страты. Погрешность исследования составляет 2,2%.

Теги
РоссияПредложения по изменениям в Конституции
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