Тридцать финалистов конкурса "Лидеры России" от ЮФО определились в Ростове-на-Дону

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 февраля. /ТАСС/. Полуфинал конкурса "Лидеры России" для участников из Южного федерального округа (ЮФО) завершился в воскресенье в Ростове-на-Дону, по его итогам определены 30 участников финала. Об этом сообщила ТАСС представитель организатора, АНО "Россия - страна возможностей".

"Определены 30 финалистов, десять из них - представители Краснодарского края, восемь - Ростовской области, четыре победителя полуфинала представляют Волгоградскую область. От Республики Крым, Астраханской области, Адыгеи и Калмыкии в финал вышли по два человека", - сказала собеседница агентства.

На конкурс "Лидеры России - 2020" от участников из ЮФО было подано более 20 тыс. заявок. В полуфинале приняли участие 248 человек из всех регионов округа. Победители полуфинала смогут принять участие в суперфинале конкурса "Лидеры России" в Сочи.

Первый конкурс "Лидеры России" состоялся в 2017 году, заявки на участие в нем подали около 200 тыс. человек.

Прием заявок на участие в третьем конкурсе "Лидеры России" начался 4 октября 2019 года. Заявочная кампания завершилась 27 октября, всего было получено более 233 тыс. заявок, 28 октября начался дистанционный этап конкурса. Очные полуфиналы пройдут во всех федеральных округах с января по март 2020 года, сразу после этого состоится суперфинал.

Конкурс "Лидеры России" является флагманским проектом платформы "Россия - страна возможностей". Она была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента РФ. Платформа объединяет различные образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. В мае 2018 года для развития платформы была создана автономная некоммерческая организация (АНО), носящая такое же название. Наблюдательный совет АНО возглавляет президент России Владимир Путин.