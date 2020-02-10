Лавров: 110 тыс. человек в 2019 году подали на визу для поездки в РФ на Дальний Восток

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Порядка 110 тыс. человек со всего мира обратились за электронной визой для посещения Дальневосточного региона за последний год, сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью "Российской газете".

Отвечая на вопрос, может ли Дальний Восток стать безвизовым для туристов, Лавров отметил, что этот регион в известной степени уже стал таковым, пока на экспериментальной основе. Он пояснил, что уже полтора года действует система электронных виз, которые выдаются бесплатно: "Вечно бесплатными они не будут, но сейчас ими пользуются десятки стран. Есть специальный список государств, который приложен к постановлению правительства о введении электронных виз в Дальневосточном регионе. И Китай, и Япония, и Республика Корея входят в этот список".

Лавров добавил, что в обозримой перспективе есть планы, утвержденные правительством, ввести систему электронных виз для всех регионов страны для посещения всеми желающими из зарубежья. "Но учитывая, что это будет сопряжено с серьезными затратами на соответствующие оборудование и технологии, эти визы будут все-таки платными", - добавил он.

"Сама форма подачи заявки на визу в электронной форме предельно удобна. Между прочим, за последний год за электронной визой для посещения Дальневосточного региона, если я правильно помню, обратилось где-то 110 тысяч человек из всех стран, не только из трех упомянутых, - сказал Лавров. - При этом около 40% получивших эти визы ими не воспользовались".

Лавров сказал, что опыт применения электронной визы нужно проанализировать. "Но есть принципиальное решение президента и правительства переходить на электронный формат выдачи виз для посещения всех регионов Российской Федерации", - добавил он.