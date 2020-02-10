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Минобороны опубликовало фотографии советских полководцев, освободивших Европу

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Минобороны России опубликовало уникальные фотографии советских полководцев Великой Отечественной войны в период освобождения Европы. Фотографии публикуются в рамках масштабного исторического проекта "Полководцы Победы", говорится в распространенном сообщении военного ведомства.

"Фотодокументальный проект "Полководцы Победы: освободители Европы" посвящен выдающимся советским военачальникам, чьи фронты и армии 75 лет назад освободили Европу от "коричневой чумы" - немецко-фашистских захватчиков", - говорится в сообщении.

Фотоснимки, большинство из которых публикуются в открытом доступе впервые, рассказывают о различных событиях завершающего этапа войны: боевых полководческих буднях, участии военачальников в парадах в освобожденных городах, минутах отдыха, встречах с союзниками и представителями спасенных народов, уточнили в военном ведомстве.

"Фотографии свидетельствуют и о реакции европейцев на освободителей: дружелюбие, открытость, искренняя благодарность советским солдатам за добытую в жестоких боях с фашизмом свободу", - отмечается в сообщении.

Проект подготовлен при участии "Фонда памяти полководцев Победы". Фотографии - из семейных и личных архивов.

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