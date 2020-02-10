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75-летие Победы

Лавров призвал дипломатов в юбилей Победы удвоить усилия в борьбе с фальсификацией истории

Глава МИД РФ отметил, что дипломат - это "прежде всего патриот"

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Российские дипломаты в год празднования 75-летия Победы должны нарастить усилия по противодействию попыткам фальсификации истории Второй мировой войны. Об этом говорится в поздравлении министра иностранных дел России Сергея Лаврова по случаю Дня дипломатического работника.

"Дипломат - прежде всего патриот. Честность, порядочность, надежность, владение пером и словом, обширная эрудиция, готовность работать с полной самоотдачей - его отличительные черты, - обратил внимание Лавров. - Наша дипломатия насчитывает многовековую историю, славится своими традициями. Во все времена дипломаты с честью служили Отчизне, до конца выполняли свой долг перед ней, в том числе, в случае необходимости, с оружием в руках, как это было во Вторую мировую и в Великую Отечественную войну".

"Руководствуясь опытом и примером наших знаменитых предшественников, нам предстоит и далее решать самый широкий спектр задач в русле утвержденного президентом Российской Федерации Владимиром Путиным внешнеполитического курса, - указал министр. - На повестке дня - усилия по сохранению мира, укреплению стратегической стабильности, политико-дипломатическому преодолению кризисов и конфликтов, продвижению идеи широкой евразийской интеграции, наращиванию двустороннего сотрудничества, а также взаимодействия в рамках многосторонних объединений, включая Организацию Объединенных Наций (ООН), Группу двадцати, БРИКС, Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС), РИК (Россия - Индия - Китай), Евразийский экономический союз (ЕАЭС), Содружество Независимых Государств (СНГ), Организацию договора о коллективной безопасности (ОДКБ)".

По его словам, в МИД продолжат развивать экономическую дипломатию, обеспечивать интересы граждан России и соотечественников за рубежом. "И, разумеется, в год 75-летия Великой Победы важно удвоить усилия по противодействию любым поползновениям сфальсифицировать историю Второй мировой и Великой Отечественной войны, пересмотреть общепризнанные международно-правовые итоги создания ООН", - подчеркнул министр.

"Таким образом, предстоит сделать многое, чтобы и впредь оправдывать оказываемое нам доверие руководства страны и наших граждан", - резюмировал Лавров. Он отметил, что важной составляющей успеха здесь является "опора на принципы связи времен и преемственности поколений". "Пользуясь случаем, хотел бы выразить самую искреннюю признательность дорогим ветеранам, которые и сегодня в строю и продолжают вносить вклад в общее дело", - добавил глава МИД РФ.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичРоссия75-летие Победы
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