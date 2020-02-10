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Фильм "Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн" возглавил российский прокат

Фильм собрал 243,4 млн рублей за четыре дня

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Фильм "Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн" стал лидером российского проката, собрав 243,4 млн рублей за минувшие четыре дня. Об этом свидетельствуют предварительные данные портала kinobusiness.com за период с 6 по 9 февраля.

Американский супергеройский фильм режиссера Кэти Янь вышел в российский прокат 6 февраля и стал восьмым фильмом в рамках Расширенной вселенной DC и продолжением фильма 2016 года "Отряд самоубийц". Согласно сюжету, главная героиня и ее подруги бросают вызов влиятельному мафиозо и противостоят криминальному миру. Главные роли в картине исполнили Марго Робби, Гугу Эмбата-Ро, Маргарет Куэлли, Мэри Элизабет Уинстэд, Кристин Милиоти и другие актеры.

Второе место по кассовым сборам досталось военной драме "1917" режиссера Сэма Мендеса, которая вышла в российский прокат 30 января и собрала 67,9 млн рублей. История повествует о двух солдатах британской армии времен Первой мировой войны. Героям необходимо доставить срочную телеграмму, чтобы остановить наступление своих войск и спасти более полутора тысяч жизней. На пути, который пролегает через оставленные позиции германской армии, им предстоит преодолеть множество трудностей. Главные роли в фильме сыграли Бенедикт Камбербэтч, Эндрю Скотт, Марк Стронг, Ричард Мэдден и другие.

На третьем месте расположился американский комедийный боевик "Плохие парни навсегда" режиссеров Адиля Эль Арби и Билала Фаллы. Он вышел в российский прокат 23 января, стал продолжением лент "Плохие парни" (1995) и "Плохие парни - 2" (2003) и собрал за четыре дня 67,8 млн рублей. Согласно сюжету, детективы Майк Лоури и Маркус Бернетт забывают старые обиды и объединяются, когда их начинает преследовать албанский наемник, который жаждет отомстить за смерть своего брата. Главные роли в фильме исполнили Уилл Смит, Мартин Лоуренс, Деррик Гилберт, Ванесса Энн Хадженс, Александр Людвиг и другие актеры.

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