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Китайская вирусная пневмония
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Число жертв коронавируса в китайской провинции Хубэй выросло на 91

356 пациентов выписали из медицинских учреждений
Описание
© AP Photo/Eugene Hoshiko

ТАСС, 10 февраля. Число умерших от пневмонии, вызванной новым коронавирусом, в китайской провинции Хубэй 9 февраля выросло на 91, до 871. Об этом в понедельник сообщил местный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения.

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По его данным, за сутки вирусом заразились более 2,6 тыс. человек, общее число инфицированных в провинции превысило 29,6 тыс. 356 пациентов были выписаны из медицинских учреждений, отметили в комитете.

Таким образом, количество зараженных в Китае в настоящее время превышает 39,8 тыс., а жертвами вируса на территории страны стали 904 человека. Выздоровели в общей сложности более 3 тыс. пациентов.

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