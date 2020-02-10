Число жертв коронавируса в китайской провинции Хубэй выросло на 91

ТАСС, 10 февраля. Число умерших от пневмонии, вызванной новым коронавирусом, в китайской провинции Хубэй 9 февраля выросло на 91, до 871. Об этом в понедельник сообщил местный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения.

Что известно о новом вирусе и насколько он опасен?

Пневмония в Китае. Что известно о новом вирусе и насколько он опасен?

По его данным, за сутки вирусом заразились более 2,6 тыс. человек, общее число инфицированных в провинции превысило 29,6 тыс. 356 пациентов были выписаны из медицинских учреждений, отметили в комитете.

Таким образом, количество зараженных в Китае в настоящее время превышает 39,8 тыс., а жертвами вируса на территории страны стали 904 человека. Выздоровели в общей сложности более 3 тыс. пациентов.