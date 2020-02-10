Специалисты ДВФУ запустили эксперимент по отслеживанию движения мусора во Владивостоке

ВЛАДИВОСТОК, 10 февраля. /ТАСС/. Специалисты Школы цифровой экономики Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) разработали устройство, позволяющее отслеживать траекторию движения мусора от мусорного бака до места предполагаемой утилизации, и запустили его в тестовом режиме. Об этом сообщил ТАСС в понедельник директор Школы цифровой экономики ДВФУ Илья Мирин.

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Во Владивостоке в начале года сложилась сложная ситуация с вывозом мусора. В частности, возникли претензии к подрядчику, компании "Даль-эко", который некачественно организовал работу по вывозу отходов. В результате у многих жилых домов скапливался мусор, и решить проблему удалось лишь к концу января.

"Мы собрали специальное устройство небольшого размера, замаскированное под обычный мусор. Его выбросили в мусорный бак, и оно позволит отследить траекторию движения отходов. Мы уже запустили его в тестовом режиме, планируем открыть для всех желающих доступ к карте, на которой можно будет отследить маршрут передвижения мусора, и проанализировать полученные данные", - рассказал Мирин. Он уточнил, что работа устройства основана на принципе кибербезопасности, но не уточнил деталей.

Следующим шагом, рассказал Мирин, может стать аналогичная система для отслеживания канализационных стоков. Для этого устройство придется уменьшить, это позволит смыть его в канализацию и отследить, куда направляются городские стоки.

Осенью 2019 года власти региона заявляли, что к началу 2020 года будут ликвидированы несанкционированные потоки мусора на нелегальные свалки. К 2024 году планируется рекультивировать в крае четыре крупные свалки отходов, расположенных в границах городов, что позволит улучшить условия жизни почти 800 тыс. человек. Сейчас в Приморье действуют всего 13 официальных мусорных полигонов, и их срок службы не превышает трех лет. Продлить его планируется с помощью мусоросортировочных комплексов, которые позволяют сортировать отходы, извлекать бутылки, пластиковые и стеклянные, картон, а остатки сжимать в 10 раз.

Приморье - один из 11 регионов, которые к сентябрю 2019 года не вошли в реформу обращения с отходами и сделали это с 1 января. В рамках новой системы в крае начал работать "Приморский экологический оператор", который теперь действует на всей территории края. Изменение системы обращения с бытовыми отходами также проводится в рамках реализации нацпроекта "Экология".