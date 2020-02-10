Буддисты России впервые отпразднуют восточный Новый год в Кремлевском дворце

УЛАН-УДЭ, 10 февраля. /ТАСС/. Празднование Нового года по лунному календарю - Сагаалган, который отмечают буддисты России, впервые пройдет в Кремлевском дворце. Об это сообщил в интервью ТАСС глава Бурятии, регионального центра традиционного буддизма в РФ, Алексей Цыденов.

"Мы планируем 25 и 26 февраля провести большой концерт в Кремлевском дворце, на главной сцене страны. Мы хотим показать всей стране, что такое Бурятия. Бурятия - это больше, чем Байкал, это удивительная культура бурят, русская культура, старообрядческая культура. У нас есть, что показать, есть, о чем рассказать - о том, чего в России больше нигде нет", - сказал Цыденов.

По его словам, на сцене Кремлевского дворца выступят лучшие творческие коллективы Бурятии, солисты Бурятского театра оперы и балета, эстрадные исполнители, артисты Государственного цирка Бурятии, Бурятского государственного национального театра песни и танца "Байкал". Также будут работать выставки художников из Бурятии - Даши Намдакова и Зорикто Доржиева. В фойе Кремлевского дворца в дни концертов в честь Сагаалгана можно будет познакомиться с буддийской культурой и даже побывать на приеме у эмчи-лам (буддийских священнослужителей-лекарей) и лам-астрологов.

В ночь с 23 на 24 февраля наступит Новый год по лунному календарю. Как сообщили в пресс-службе Буддийской традиционной Сангхи России, это будет год Белой металлической мыши: с уходящим годом Желтой земляной свиньи закончится 12-летний традиционный в буддизме цикл, начнется новый. Праздновать Сагаалган принято целый месяц - это большой семейный праздник, во время которого принято ходить в гости к родственникам, причем обычай таков, что младшие навещают старших - это дань уважения и возможность побольше узнать о своем роде и познакомиться с другими родственниками. Почетным угощением в дни торжества является белая пища из молочных продуктов и мясные блюда.

Традиционно в Бурятии первый день нового года по лунному календарю объявляется выходным, но поскольку в этом году 24 февраля будет выходным в честь Дня защитника Отечества, власти Бурятии приняли решение продлить выходные для жителей республики до 25 февраля включительно.

Буддисты отмечают Сагаалган каждый год в разное время: дата праздника рассчитывается по лунному календарю и, как правило, приходится на конец зимы - начало весны, точная дата определяется буддийскими священнослужителями и приходится на первое весеннее новолуние. Сагаалган широко отмечают жители Бурятии, Забайкальского края и Усть-Ордынского Бурятского округа в Иркутской области.