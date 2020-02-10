Разбиравшего на уроке матерные слова учителя из Уссурийска не будут наказывать

ВЛАДИВОСТОК, 10 февраля. /ТАСС/. Инцидент с разбором по составу нецензурных слов в школе №14 Уссурийска (Приморский край) произошел около полутора лет назад, показала проведенная внутренняя проверка. Как рассказали ТАСС в пресс-службе администрации города, в связи с таким сроком давности меры взыскания по Трудовому кодексу РФ к учителю не могут быть применены.

Ранее сообщалось о появившемся в местных соцсетях видео, на котором учитель в классе с детьми разбирает на доске фразу с нецензурной лексикой. Администрация школы и города начали служебную проверку.

"Как показала проверка, инцидент произошел около 1,5 лет назад, в связи с чем, по Трудовому кодексу, к работнику не могут быть применены какие-либо меры. Тем не менее, среди родителей есть те, кто настаивает на увольнении учителя. Сегодня вечером состоится родительское собрание 10 классов, на котором будут искать консенсус", - рассказали в пресс-службе.