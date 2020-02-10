{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Хабаровске из-за коронавируса ввели масочный режим

Носить маски будут работники транспорта, торговых центров и банков, врачи

ХАБАРОВСК, 10 февраля. /ТАСС/. Масочный режим ввели в Хабаровске из-за роста заболеваемости ОРВИ и гриппом и для профилактики заражения коронавирусом. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе городской администрации.

"Сегодня в городе введен масочный режим. Он будет действовать до улучшении ситуации", - сказали в пресс-службе.

Носить маски будут работники транспорта, торговых центров и банков, медики. С конца прошлой недели в масках ходили сотрудники некоторых торговых центров. Несколько недель в масках работают сотрудники хабаровского аэропорта.

В пресс-службе сообщили, что в городе также действуют ограничения на проведение культурно-массовых мероприятий в социальных учреждениях, медицинских организациях, в школах и садах, на предприятиях торговли, сферы услуг и питания. "Так, на понедельник планировалось большое мероприятие "Россия. Будущее. Мы" с участием детей в спортивно-зрелищном комплексе "Платинум Арена". Его отменили", - сказал сотрудник пресс-службы. "Россия. Будущее. Мы" - это военно-исторический фестиваль, участие в нем планировали принять около 5 тыс. человек: учащиеся, педагоги и родители, первые лица города и края, руководство Восточного военного округа, представители ветеранских общественных организаций.

По данным на конец прошлой недели, заболеваемость гриппом и ОРВИ в Хабаровске ниже эпидпорога на 10,6%. С симптомами острой респираторно-вирусной инфекции в медучреждения за неделю обратились 4,6 тыс. человек, большинство - дети. В ряде школ и детсадов введен карантин.

Теги
РоссияХабаровский крайДальний Восток
Реклама на ТАСС
Китайская вирусная пневмония
Санаторий Якутска перепрофилируют в пункт контроля за прибывающими из Китая
Врачи будут наблюдать за этими людьми в течение двух недель
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС