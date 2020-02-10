В Хабаровске из-за коронавируса ввели масочный режим

ХАБАРОВСК, 10 февраля. /ТАСС/. Масочный режим ввели в Хабаровске из-за роста заболеваемости ОРВИ и гриппом и для профилактики заражения коронавирусом. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе городской администрации.

"Сегодня в городе введен масочный режим. Он будет действовать до улучшении ситуации", - сказали в пресс-службе.

Носить маски будут работники транспорта, торговых центров и банков, медики. С конца прошлой недели в масках ходили сотрудники некоторых торговых центров. Несколько недель в масках работают сотрудники хабаровского аэропорта.

В пресс-службе сообщили, что в городе также действуют ограничения на проведение культурно-массовых мероприятий в социальных учреждениях, медицинских организациях, в школах и садах, на предприятиях торговли, сферы услуг и питания. "Так, на понедельник планировалось большое мероприятие "Россия. Будущее. Мы" с участием детей в спортивно-зрелищном комплексе "Платинум Арена". Его отменили", - сказал сотрудник пресс-службы. "Россия. Будущее. Мы" - это военно-исторический фестиваль, участие в нем планировали принять около 5 тыс. человек: учащиеся, педагоги и родители, первые лица города и края, руководство Восточного военного округа, представители ветеранских общественных организаций.

По данным на конец прошлой недели, заболеваемость гриппом и ОРВИ в Хабаровске ниже эпидпорога на 10,6%. С симптомами острой респираторно-вирусной инфекции в медучреждения за неделю обратились 4,6 тыс. человек, большинство - дети. В ряде школ и детсадов введен карантин.